Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας σήμερα, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), που δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από δεύτερο, μεγέθους 5,1 βαθμών, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, καταγράφτηκε στις 10:18 (τοπική ώρα· 03:18 ώρα Ελλάδας) στη νομαρχία Σιμάνε, διευκρίνισε η JMA.