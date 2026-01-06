Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

06/01/2026 • 08:19
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας σήμερα, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), που δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από δεύτερο, μεγέθους 5,1 βαθμών, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, καταγράφτηκε στις 10:18 (τοπική ώρα· 03:18 ώρα Ελλάδας) στη νομαρχία Σιμάνε, διευκρίνισε η JMA.

 

 

