Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Μεξικό με επίκεντρο το Σαν Μάρκος

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή την πολιτεία Guerrero του Μεξικού, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μετά τον σεισμό με επίκεντρο το Σαν Μάρκος, στο Guerrero, σύμφωνα με ανάρτηση της προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ στο X, η οποία ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε ελαφρώς αισθητός στην Πόλη του Μεξικού, αλλά δεν ήταν έντονος, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.