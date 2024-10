Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ: Απόπειρα διείσδυσης «εχθρικού αεροσκάφους» - Ζημιές σε ένα κτίριο (vid)

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν την Παρασκευή το βράδυ σε πολλές πόλεις του βόρειου Τελ Αβίβ, ανέφερε η πολιτική αεράμυνα του Ισραήλ. Ο στρατός συνέδεσε αυτόν τον συναγερμό με την «είσοδο ενός εχθρικού αεροσκάφους».

Το Ισραήλ γιορτάζει την Παρασκευή, μετά τη δύση του ηλίου, το Γιομ Κιπούρ και οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι σειρήνες ήχησαν στη Χερζλίγια λίγο μετά τις 22:00, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). «Μετά την εισβολή ενός εχθρικού αεροσκάφους, έγιναν απόπειρες αναχαίτισης» ανέφερε ο στρατός, προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να ακουστούν και άλλες εκρήξεις, λόγω αναχαιτίσεων ή (πτώσης) συντριμμιών».

Since the beginning of the Yom Kippur fast, multiple rocket launches have been identified from Lebanon.



A short while ago, two UAVs were identified crossing from Lebanon into central Israel. The UAVs were monitored from the moment they crossed the Lebanese border. A hit on a… pic.twitter.com/Wv1jPGIevm