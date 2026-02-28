Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο κεντρικό Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Όχθη

Μια σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Πριν από τις εκρήξεις είχαν σημάνει σειρήνες προειδοποίησης καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφος του AFP στο Τελ Αβίβ έκανε λόγο για σημαντικό μπαράζ πυραύλων πάνω από την πόλη. Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του AFP.