Σε υψηλό 2 ετών οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων - Ιστορικό υψηλό για τις τιμές του κρέατος

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 ετών έφτασαν για τον Ιούλιο οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων, με τις τιμές του κρέατος να «σκαρφαλώνουν» σε ιστορικό υψηλό, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO (παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές των βασικών τροφίμων) διαμορφώθηκε σε 130,1 μονάδες τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Αυτή ήταν η υψηλότερη τιμή από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και ο δείκτης ήταν 18,8% χαμηλότερος από το υψηλότερο επίπεδο που είχε φτάσει τον Μάρτιο του 2022, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τον Ιούλιο, οι αυξήσεις στις τιμές του κρέατος και των φυτικών ελαίων υπερίσχυσαν των μειώσεων που παρατηρήθηκαν στα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη ζάχαρη.

Για τις τιμές του κρέατος, ο FAO αποδίδει το παγκόσμιο ιστορικό υψηλό «στην άνοδο των τιμών του βοείου και του προβάτου κρέατος, που υποστηρίχθηκε από την ισχυρή ζήτηση εισαγωγών, ιδίως από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Οι τιμές του κρέατος πουλερικών επίσης σημείωσαν ελαφρά άνοδο, εν μέσω της επανέναρξης των εισαγωγών από βασικούς εταίρους, μετά την αποκατάσταση του καθεστώτος της Βραζιλίας ως χώρας απαλλαγμένης από την γρίπη των πτηνών.

Αντίθετα, οι τιμές του χοιρινού κρέατος μειώθηκαν λόγω της άφθονης προσφοράς και της μειωμένης παγκόσμιας ζήτησης, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».