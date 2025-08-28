Ένα κρίσιμο πολιτικό αλλά και οικονομικό σταυροδρόμι διασχίζει η Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπαϊρού καλεί το κοινοβούλιο σε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, διακινδυνεύοντας να χάσει την πλειοψηφία της.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η αντιπολίτευση παρουσιάζεται αποφασισμένη να ρίξει την κυβέρνηση Μπαϊρού, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) να προστίθεται στους διαφωνούντες την Τρίτη, συμμαχώντας με τους Πράσινους και τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό.

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια αρνητική ψήφο, ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, δήλωσε δημόσια ότι το να ζητηθεί από τον παγκόσμιο δανειστή ύστατης καταφυγής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να παρέμβει «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

Χωρίς τους Σοσιαλιστές, η κεντροδεξιά διοίκηση του Μπαϊρού δεν μπορεί να επιβιώσει. Και υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των οικονομολόγων ότι η πτώση του Μπαϊρού θα προκαλέσει περαιτέρω κερδοσκοπία σχετικά με την υγεία της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών.

Ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει προσπαθήσει να πείσει τον γαλλικό λαό ότι τα δημόσια οικονομικά χρειάζονται μείζονα χειρουργική επέμβαση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έχει προειδοποιήσει ενάντια στον εφησυχασμό, λέγοντας ότι οι «χρόνια της αφθονίας τελείωσαν». Πιθανότατα η πιο αντιδημοφιλής του πράξη μέχρι στιγμής είναι να επιβάλει την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62, λέγοντας ότι οι υψηλότερες συνταξιοδοτικές πληρωμές αποτελούν βάρος για τα κρατικά οικονομικά και στερούν από την οικονομία εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού σκοπεύει να προχωρήσει περαιτέρω. Σχεδιάζει να εξοικονομήσει σχεδόν 44 δισ. ευρώ (38 δισ. λίρες), ώστε να μειώσει το έλλειμμα προϋπολογισμού από το 5,8% του ΑΕΠ πέρυσι στο 4,6% το 2026. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προτάσεις της είναι η κατάργηση δύο γαλλικών αργιών. Το μόνο διαθέσιμο σχέδιο διάσωσης φαίνεται να είναι η αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού ώστε να προσεταιριστεί το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν και μήνες διαπραγματεύσεων έχουν κάνει αυτό να μοιάζει με μακρινή προοπτική.

Πολιτική αστάθεια και συνδικάτα παραλύουν τη χώρα

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζει πλέον πολύ περισσότερα από την πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού και τις αρνητικές δημοσκοπήσεις. Στην ατζέντα του προστίθεται και η προετοιμασία ενός κινήματος μαζικών κινητοποιήσεων από ετερόκλητες ομάδες σε όλη τη Γαλλία, ενώ έρευνα της Elabe καταγράφει το 69% των Γάλλων να τάσσεται υπέρ της διάλυσης της Βουλής και το 67% υπέρ της παραίτησης Μακρόν.

Η χώρα κινείται προς μια νέα πολιτική κρίση, παράλληλα με κοινωνική αναταραχή, που αναμένεται να κορυφωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις προκαλούν σοβαρό πονοκέφαλο στον πρόεδρο, καθώς δείχνουν ότι σχεδόν επτά στους δέκα Γάλλους ζητούν την παραίτησή του.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός σε μία προσπάθεια να μεταπείσει την κοινή γνώμη, έκανε έκκληση στον γαλλικό λαό δίνοντας διορία 13 ημερών ώστε η Γαλλία να αποφύγει το χάος: «Μέσα σε αυτές τις 13 μέρες που είναι μπροστά μας, οι Γάλλοι θα επιλέξουν, θα επηρεάσουν τους αντιπροσώπους τους στην Βουλή να πουν αν θα επιλέξουν το χάος ή την υπευθυνότητα».

Η απογοήτευση της κοινωνίας για τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Μακρόν και οι κυβερνήσεις του αυτά τα οκτώ χρόνια είναι εμφανής. Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αιφνιδίασε τη χώρα ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό, ο οποίος προβλέπει περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ προκειμένου το έλλειμμα να περιοριστεί στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026.

Η πρόταση όμως απορρίπτεται από την ακροδεξιά, την αριστερά αλλά και τους Σοσιαλιστές, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αβέβαιη την επιβίωση της κυβέρνησης στις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία της ψήφους εμπιστοσύνης.

Κοινωνικός αναβρασμός και κινητοποιήσεις

Στη γαλλική κοινωνία επικρατεί αναβρασμός, αλλά οι ομάδες που συνθέτουν τις επικείμενες κινητοποιήσεις είναι διαφορετικών προσανατολισμών. Από τη μια πλευρά, αναλυτές παρατηρούν την παρουσία εθνικιστών και αντιευρωπαϊστών, οργανωμένων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Από την άλλη, συμμετέχουν αριστερόστροφα συνδικάτα και συλλογικότητες που συνδέονται με την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Το αρχικό κάλεσμα έκανε λόγο για «πολιτική καραντίνα» και πλέον επικεντρώνεται στο σύνθημα «Η Γαλλία σταματά στις 10 Σεπτεμβρίου», διαδίδοντας την έκκληση μέσα από το δίκτυο Indignons-nous και την πλατφόρμα Telegram.

Οι εθνικιστικοί κύκλοι σχετίζονται με την πρωτοβουλία «Les Essentiels», η οποία προωθεί την έξοδο της Γαλλίας από την ΕΕ (Frexit), την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάδειξη της χριστιανικής πολιτισμικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούνται προσωπικότητες όπως οι Φρανσίς Λαλάν και Ιντρίς Αμπερκάν.

Στην Αριστερά, οι διαβουλεύσεις γίνονται με το συνδικάτο των Κίτρινων Γιλέκων, ενώ ο Μελανσόν υποστηρίζει ανοιχτά τις κινητοποιήσεις. Αντίθετα, η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν και του Μπαρντελά τηρεί αποστάσεις από τους εθνικιστικούς κύκλους. Τα μεγαλύτερα συνδικάτα κρατούν επιφυλακτική στάση, με εξαίρεση τη CGT, που βλέπει την κινητοποίηση ως πιθανή αφετηρία ευρύτερης κοινωνικής αντίδρασης.

Οι διοργανωτές δημιούργησαν τον ιστότοπο «Σταματήστε τη λιτότητα Bayrou», καταγγέλλοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για περικοπές αργιών, περιορισμό συντάξεων, μειώσεις στον τομέα της υγείας και κατάργηση χιλιάδων θέσεων στον δημόσιο τομέα. Καλούν σε μποϊκοτάζ, ανυπακοή και αλληλεγγύη.

Οι προγραμματισμένες δράσεις περιλαμβάνουν παραδοσιακές κινητοποιήσεις, όπως πορείες και απεργίες, αλλά και νέες μορφές αντίδρασης από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Politico: Το 67% ζητά την παραίτηση Μακρόν - Εκλογές απαιτεί ο Εθνικός Συναγερμός

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, κάλεσε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές ή να παραιτηθεί, σημειώνει το Politico, το οποίο και παραθέτει δημοσκόπηση της Elabe που καταγράφει το 69% να τάσσεται υπέρ της διάλυσης της Βουλής και το 67% υπέρ της παραίτησης Μακρόν.

«Υπάρχει μόνο μία διέξοδος από το πολιτικό αδιέξοδο: η επιστροφή στην κάλπη», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Τζόρνταν Μπαρντέλλα στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, κατηγορώντας τον Μακρόν ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε θεσμική παράλυση.

Η τοποθέτηση Μπαρντέλλα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μαρίν Λεπέν, ιστορική ηγέτιδα της ακροδεξιάς, δεν μπορεί προς το παρόν να είναι υποψήφια λόγω καταδίκης της για υπεξαίρεση. Η ίδια δηλώνει αθώα, με την τελική απόφαση του εφετείου να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μακρόν έχει ήδη παραδεχθεί σε στενούς συνεργάτες του ότι οι πιθανότητες παραμονής της κυβέρνησης είναι ελάχιστες, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν θα προχωρήσει σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις ότι δεν επιθυμεί νέες πρόωρες εκλογές, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει χρήση των συνταγματικών του εξουσιών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ευρεία λαϊκή στήριξη σε μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, μια νέα αναμέτρηση μπορεί να οδηγήσει σε παρόμοιο αποτέλεσμα με το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο, επιτείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις. Το κόστος δανεισμού για το 10ετές ομόλογο παραμένει στο 3,49%, ενώ ο δείκτης CAC 40 σημείωσε μικρή άνοδο, έχοντας όμως χάσει σχεδόν 3% την τελευταία εβδομάδα. Η Γαλλία καλείται να βρει λύση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και θα περιορίσει τον κίνδυνο μιας βαθύτερης πολιτικοοικονομικής κρίσης.

Πηγές: Guardian, Politico, Le Monde