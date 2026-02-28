«Σε λίγη ώρα διάγγελμα Χαμενεΐ», αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα απευθύνει διάγγελμα εντός ολίγου, όπως μεταδίδει το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Alam.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μεταξύ των στόχων της επίθεσης που εξαπέλυσαν το πρωί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μετέδωσε νωρίτερα η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN.

Αναφορές από το Ισραήλ ότι είναι νεκρός ή τραυματίας

Το Θρίλερ με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ παραμένει, καθώς μετά τον βομβαρδισμό του παλατιού ο χώρος ισοπεδώθηκε. Μέχρι τώρα ο ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί, με την Τεχεράνη να αναφέρει πως ο Χαμενεΐ ζει, ενώ στο Ισραήλ υπάρχουν αναφορές πως είτε είναι νεκρός είτε έχει τραυματιστεί.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS. Η New York Times δημοσίευσε δορυφορική φωτογραφία, όπου φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής.