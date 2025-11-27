Σε κρίσιμη καμπή το Ουκρανικό: Τα «ήξεις αφήξεις» Πούτιν για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και τα μηνύματα της ΕΕ

Την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν για την υλοποίηση ενός πιθανού ειρηνευτικού σχεδίου, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, με τις διαπραγματεύσεις του Ζελένσκι με τον Τραμπ και Ευρωπαίους αξιωματούχους να συνεχίζονται πυρετωδώς, η Ρωσία του Πούτιν προχωρά σε νέα επίδειξη ισχύος, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον της ουκρανικής πόλης, Ποκρόφσκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πόυτιν, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, και ελέγχουν το 70% της, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παρόλα αυτά, ο ανώτατος στρατηγός του Κιέβου δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιστέκεται σθεναρά και ότι οι μάχες μαίνονται στο κέντρο της πόλης.

Η Μόσχα προσπαθεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Ποκρόφσκ, το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν με το σοβιετικό του όνομα Κρασνοαρμέισκ, από τα μέσα του 2024, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταλάβει ολόκληρη την ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς.

Αντί να εξαπολύσουν μια πλήρη μετωπική επίθεση στην πόλη, η οποία κάποτε φιλοξενούσε πάνω από 60.000 ανθρώπους και αποτελούσε σημαντικό κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης για τον ουκρανικό στρατό, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μια ορμητική κίνηση για να επιδιώξουν να την περικυκλώσουν σταθερά, ενώ αρχικά διεισδύουν σε μικρές και στη συνέχεια μεγαλύτερες ομάδες εφόδου.

Η Μόσχα λέει ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, το οποίο τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «πύλη προς το Ντόνετσκ», θα της δώσει την ευκαιρία να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες εναπομένουσες πόλεις που ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιοχή του Ντόνετσκ - το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κιργιστάν την Πέμπτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ και τη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ, την οποία οι Ρώσοι αποκαλούν Ντιμιτρόφ, βρίσκονται σε μεγάλο πρόβλημα και ότι η Ουκρανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατάρρευση της πρώτης γραμμής της σε ορισμένα σημεία.

«Το Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόφσκ) και το Ντιμιτρόφ (Μίρνοχραντ) είναι πλήρως περικυκλωμένα», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι μερικά από τα πιο έτοιμα για μάχη στρατεύματα του Κιέβου καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Το εβδομήντα τοις εκατό του εδάφους του Κρασνοαρμέισκ βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Στα νότια της πόλης Ντιμίτροφ, η εχθρική ομάδα έχει αποκοπεί. Είναι διασκορπισμένη σε όλη την πόλη. Και τα στρατεύματά μας προχωρούν στη συστηματική καταστροφή της», δήλωσε ο Πούτιν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι μονάδες εφόδου του προελαύνουν στο κεντρικό και βόρειο Ποκρόφσκ και ότι οι δυνάμεις του έχουν προχωρήσει ανατολικά, δυτικά και νότια του Μίρνοχραντ.

Ο Ολεξάντρ Σύρσκι, ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας, ωστόσο, παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα και δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα ουκρανικά στρατεύματα εμπόδιζαν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στο Ποκρόφσκ και το Μίρνοχραντ.

Πούτιν: Το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια ειρηνευτική συμφωνία

Τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία, σχολίασε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά ότι, αν όχι, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως οι προσπάθειές του μέχρι τώρα -συμπεριλαμβανομένης μιας συνόδου κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο- δεν έχουν φέρει την ειρήνη.

Το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων που ήρθε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι το σχέδιο υποχωρούσε σε βασικά αιτήματα της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο του ενός πέμπτου της Ουκρανίας από τη Ρωσία και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν στη συνέχεια τη δική τους αντιπρόταση ειρήνης και στις συνομιλίες στη Γενεύη οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ανέφεραν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν, μιλώντας στην Μπισκέκ μετά από σύνοδο με ηγέτες πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι μέχρι τώρα συζητήσεις δεν αφορούσαν κάποιο σχέδιο συμφωνίας αλλά σύνολα θεμάτων.

Είπε ακόμα ότι στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αποφάσισαν να χωρίσουν τα 28 σημεία σε τέσσερα ξεχωριστά τμήματα - και ότι ένα αντίγραφο είχε ήδη σταλεί στη Μόσχα.

«Γενικά, συμφωνούμε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών», είπε ο Πούτιν. «Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας».

Ο Πούτιν είπε ότι κάποια σημεία χρειάζονται ακόμη συζήτηση. Αν η Ευρώπη ήθελε μια δέσμευση ότι η Ρωσία δεν θα την επιτεθεί, τότε η Ρωσία ήταν πρόθυμη να δώσει μια τέτοια επίσημη διαβεβαίωση, πρόσθεσε, αν και χαρακτήρισε «απόλυτη ανοησία» την ιδέα ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη.

«Η επιλογή είναι πόλεμος ή ειρήνη»

Ο Πούτιν συνδύασε μια σαφή δημόσια έκφραση προθυμίας να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με αρκετές προειδοποιήσεις ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο, εάν χρειαστεί, και να καταλάβει κι άλλα ουκρανικά εδάφη.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυξημένα κατά μία ποσοστιαία μονάδα από πριν δύο χρόνια, και έχουν προελάσει το 2025 με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022, σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες.

Η Ρωσία, σημείωσε ο Πούτιν, δεχόταν πιέσεις να σταματήσει τις μάχες, αλλά χρειαζόταν οι ουκρανικές δυνάμεις να υποχωρήσουν πριν μπορέσει να το κάνει.

«Τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν και τότε οι μάχες θα σταματήσουν. Αν δεν φύγουν, τότε θα το επιτύχουμε με ένοπλα μέσα. Τελείωσε», είπε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν είπε ότι θεωρεί την ουκρανική ηγεσία παράνομη και ότι, συνεπώς, είναι νομικά αδύνατο να υπογραφεί συμφωνία με το Κίεβο.

Επομένως, υπογράμμισε, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα — και ότι η διεθνής κοινότητα θα αναγνωρίσει τα ρωσικά κέρδη στην Ουκρανία.

«Κατά συνέπεια, γενικά, φυσικά, θέλουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Ουκρανία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Νομικά αδύνατο», είπε.

Πρόσθεσε ότι η χερσόνησος της Κριμαίας, που η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, και η ανατολική περιοχή του Ντονμπάς πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με τις ΗΠΑ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γούιτκοφ, σκοπεύει να επισκεφθεί τη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, είπε ο Πούτιν. Οι αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες ήταν απροσδόκητες, πρόσθεσε.

Τι είπε για τη διαρροή της συνομιλίας Ουσάκοφ-Γουίτκοφ

Σχολιάζοντας τη διαρροή μιας ηχογράφησης συνομιλίας μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Τραμπ και του Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Γούιτκοφ είχε δείξει μεροληψία υπέρ της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον ως ανοησία.

«Θα ήταν αξιοσημείωτο αν… μας έβριζε, ήταν πολύ αγενής και μετά ερχόταν για να αναπτύξει τις σχέσεις μας», είπε ο Πούτιν για τον Γούιτκοφ, παρουσιάζοντάς τον ως έναν πατριώτη που υπερασπίζεται τα αμερικανικά συμφέροντα.

«Η Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της»

Μιλώντας για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν λέει ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ενώ πρόσθεσε ότι η μάχη θα σταματήσει μόλις αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα. «Αν τα ουκρανικά στρατεύματα αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα εδάφη, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν αποχωρήσουν, θα το επιτύχουμε με στρατιωτικά μέσα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την προοπτική επιστροφής στην G7, ο Πούτιν σημείωσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πώς η χώρα του θα μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις άλλες χώρες.

Μερτς: Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρό στρατό μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία

Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία και το Κίεβο δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να παραδώσει εδάφη, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα ασφαλείας, ο Μερτς δήλωσε ότι συζητούνται εγγυήσεις με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και, εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία... η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του.

Η πιο σημαντική εγγύηση, είπε, ήταν ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός.

«Γι' αυτό συζητάμε επίσης το μελλοντικό μέγεθος- στόχο του ουκρανικού στρατού», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε οποιαδήποτε ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιμείνει ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι 800.000 στρατιώτες αντί για 600.000.

Ο Μερτς είπε επίσης ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις και ότι η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις.