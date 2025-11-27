Ο Πούτιν «απαντά» στο σχέδιο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Η Ρωσία έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες - Δεν σχεδιάζουμε επίθεση στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχολίασε την Πέμπτη τα όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Στις δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη, ο Πούτιν είπε πως «δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές» του σχεδίου του Τραμπ, ενώ πρόσθεσε πως «βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψιν τη θέση της Ρωσίας».

«Χρειάζεται να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα, είμαστε έτοιμοι για σοβαρές συζητήσεις με τις ΗΠΑ όταν θα συναντηθούμε με την αμερικανική αντιπροσωπεία», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Υποστήριξε ακόμα ότι «συμφωνούμε στο πως το σχέδιο του Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάσης για μελλοντικές συμφωνίες».

Στη συνέχεια, δήλωσε «είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το πως θα έχουμε στρατηγική σταθερότητα με τις ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει ποιος θα εκπροσωπήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, είπε πως «αυτό εξαρτάται σαφώς από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τους περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα».

Οι δηλώσεις του Πούτιν έρχονται ενόψει της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα ο κορυφαίος συνεργάτης του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Η Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της»

Μιλώντας για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν λέει ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ενώ πρόσθεσε ότι η μάχη θα σταματήσει μόλις αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα. «Αν τα ουκρανικά στρατεύματα αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα εδάφη, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν αποχωρήσουν, θα το επιτύχουμε με στρατιωτικά μέσα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την προοπτική επιστροφής στην G7, ο Πούτιν σημείωσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πώς η χώρα του θα μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις άλλες χώρες.

Τι είπε για τη διαρροή της συνομιλίας Ουσάκοφ-Γουίτκοφ

Σχετικά με τη διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του βοηθού του, Γιούρι Ουσάκοφ και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι συνομιλίες που αναφέρθηκαν να είναι ψεύτικες.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η διαρροή τέτοιων συνομιλιών αποτελεί πράξη που τιμωρείται από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα.

Επίσης, ο Πούτιν απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον ανοησία.

«Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Η υπογραφή εγγράφων με την Ουκρανία είναι «άσκοπη» υπό την τρέχουσα ηγεσία.

Ο Πούτιν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή εγγράφων με την Ουκρανία είναι «άσκοπη» υπό την τρέχουσα ηγεσία.

Απαντώντας σε μία από τις τελευταίες ερωτήσεις, ανέφερε ότι η Ουκρανία έκανε ένα στρατηγικό λάθος όταν «φοβήθηκε» να προχωρήσει σε εκλογές. Ο Πούτιν επισημαίνει ότι η Ρωσία διεξήγαγε εκλογές παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης.

Και πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιθυμεί τελικά να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά δηλώνει ότι αυτό είναι νομικά αδύνατο προς το παρόν.

Όπως αναφέρει, επιθυμεί να αναλάβουν την εξουσία στην Ουκρανία «υγιείς άνθρωποι» που «επιθυμούν να οικοδομήσουν μια υγιή σχέση με τη Ρωσία μακροπρόθεσμα», στέλνοντας μήνυμα στο Κίεβο ότι δεν πρόκειται να συζητήσει με τον Ζελένσκι.