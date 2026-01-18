BBC, Guardian, Reuters

Μια άνευ προηγουμένου απειλή από τον Λευκό Οίκο προκαλεί αμηχανία και έντονο προβληματισμό στις δυτικές πρωτεύουσες, όπως σχολιάζει το BBC την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που φέρεται να χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μοχλό πίεσης απέναντι σε στενούς συμμάχους, προκειμένου να μην αντιταχθούν στα σχέδιά του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

«Έχουμε δει ασυνήθιστες και απρόσμενες οικονομικές απειλές από τον πρόεδρο Τραμπ τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο είναι ασφαλές να πει κανείς ότι αυτή τις ξεπερνά όλες και μας μεταφέρει σε ένα πεδίο ταυτόχρονα σουρεαλιστικό και εξαιρετικά επικίνδυνο», αναφέρει στην ανάλυσή του το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Ειδικότερα, η ανάλυση αναφέρει πως αν ληφθεί αυτό το μέτρο, τότε θα πρόκειται για μορφή οικονομικού πολέμου που εξαπολύεται από τον Λευκό Οίκο κατά των στενότερων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και αυτό διότι στοχοποιεί συμμάχους με ελάχιστη προειδοποίηση και για έναν σκοπό που θα μπορούσε ουσιαστικά να διαλύσει το ΝΑΤΟ και τη δυτική συμμαχία.

«Κανείς στον κόσμο δεν θα υπέθετε ότι μια τέτοια απειλή —η οποία βασίζεται στην απόκτηση εδάφους συμμάχου— θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί. Διαθέτει πράγματι ο Τραμπ τη στήριξη στις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο, ακόμη και εντός της ίδιας του της κυβέρνησης, για κάτι τέτοιο;», διερωτάται το BBC.

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος Τραμπ φτάνει την Τετάρτη για να συναντήσει τους ηγέτες των συμμαχικών χωρών, των οποίων τις οικονομίες μόλις απείλησε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Guardian: Θέλει ο Τραμπ να διχάσει την Ευρώπη;

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες — το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και έξι κράτη-μέλη της ΕΕ — εμφανίζεται ως καταστροφή για τις προσεκτικά διαμορφωμένες συμφωνίες που είχε συνάψει με τις χώρες αυτές το περασμένο καλοκαίρι.

Τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες (S&D), δήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι η συμφωνία με την ΕΕ δεν μπορεί να εγκριθεί υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η απειλή του Τραμπ αγνοεί επίσης το γεγονός ότι τα επιμέρους κράτη-μέλη δεν διαθέτουν ξεχωριστές εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Όλες οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ διαπραγματεύονται κεντρικά μέσω των Βρυξελλών, όπως ακριβώς συνέβη και το περασμένο καλοκαίρι.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ επιτεύχθηκε υπό έντονες πιέσεις από τον Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Σκωτία τον Ιούλιο. Ωστόσο, αν και έχει τεθεί σε ισχύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δασμοί 0% που προβλέπονται για τα αμερικανικά προϊόντα δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί νομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται αυτή την περίοδο στη μέση ευαίσθητων διαπραγματεύσεων για τη μείωση των δασμών που έχει ήδη επιβάλει ο Τραμπ, ιδίως στον χάλυβα, οι οποίοι ανέρχονται στο 25% για τις βρετανικές εξαγωγές και στο 50% για τα προϊόντα της ΕΕ.

Η τελευταία απειλή θα εκληφθεί ως ακόμη μία προσπάθεια στην αγωνιώδη προσπάθεια του Τραμπ να κερδίσει μια αντιπαράθεση, καταφεύγοντας σε ένα από τα αγαπημένα του όπλα. Θα θεωρηθεί επίσης ως απόπειρα διαίρεσης της Ευρώπης και φίμωσης της αντίθεσής της στα σχέδιά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

Η απειλή του Σαββάτου υπογραμμίζει την ασταθή φύση οποιασδήποτε συμφωνίας με τον Τραμπ, αλλά φαίνεται επίσης να έχει ενεργοποιήσει την ΕΕ, την οποία πολλοί θεωρούσαν αδύναμη απέναντι σε επανειλημμένα επεισόδια εκφοβισμού από τις ΗΠΑ.

Μάλιστα, έκτακτη συνεδρίαση των πρέσβεων της ΕΕ αναμένεται την Κυριακή.

Ο Μίκελ Ρούνγκε Όλεσεν, ανώτερος ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών, δήλωσε ότι η τελευταία απειλή του Τραμπ αποτελεί ένδειξη πως η ευρωπαϊκή αντίδραση στα σχέδιά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας αποδίδει.

«Νομίζω ότι πρόκειται για αντίδραση στην αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, γιατί αν κοιτάξει κανείς τους δασμούς, αντιστοιχούν στις χώρες που έστειλαν στρατεύματα», δήλωσε στο Sky News.

«Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε αμερικανικά στρατεύματα επί του εδάφους στη Γροιλανδία — πρόκειται για διαπραγματευτική τακτική».

Ο Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη για τη Γροιλανδία

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμάχους των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της Γροιλανδίας, όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δασμοί ύψους 10% θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία, ανέφερε ο Τραμπ.

Και επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία είναι άκρως απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για την ορθή λειτουργία του Χρυσού Θόλου, του αντιαεροπορικού συστήματος για την προστασία των ΗΠΑ.

«Παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι στη Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τιε ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν «πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» στη Γροιλανδία - έδαφος που θέλει να αποκτήσει - λέγοντας ότι «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη».

«Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία πήγαν στη Γροιλανδία για άγνωστο σκοπό. (...) Οι χώρες αυτές, οι οποίες επιδίδονται σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν πάρει ένα απαράδεκτο ρίσκο", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, χωρίς να τους επιβάλλουμε δασμούς ή άλλες μορφές αμοιβής. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει — διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη!

Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα.

Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι βιώσιμο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα και χωρίς αμφιβολία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, όλες οι προαναφερθείσες χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία) θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Ο δασμός αυτός θα είναι απαιτητός και πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή για πάνω από 150 χρόνια. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει, και για καλό λόγο, αλλά η Δανία πάντα αρνιόταν. Τώρα, λόγω του Χρυσού Θόλου και των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών, η ανάγκη για ΑΠΟΚΤΗΣΗ είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται επί του παρόντος για προγράμματα ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τον «Θόλο», συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προστασίας του Καναδά, και αυτό το πολύ έξυπνο, αλλά εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στο μέγιστο του δυναμικού και της αποτελεσματικότητάς του, λόγω των γωνιών, των ορίων και των συνόρων, μόνο εάν αυτή η γη συμπεριληφθεί σε αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι άμεσα ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία και/ή οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες που έχουν θέσει σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, παρά όλα όσα έχουμε κάνει για αυτές, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης προστασίας, για τόσες πολλές δεκαετίες. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Κόστα: Η ΕΕ ετοιμάζει «απάντηση» στην απειλή Τραμπ για πρόσθετους δασμούς

Όπως αναμετέδωσε το Reuters, στην πρώτη αντίδραση από πλευράς ΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει «απάντηση» στη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 10% + 15% στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντοτε πολύ σταθερή θέση όσον αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό παραβιάζεται, κάτι που φυσικά ξεκινά εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Κόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur.

Ερωτηθείς για τη νέα απειλή του Τραμπ, ο Κόστα απάντησε: «Προς το παρόν, συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό».

Φον ντερ Λάιεν προς Τραμπ: Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας», τονίζει στο μήνυμά της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ και σε όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για την Γροιλανδία.

Η Φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της αναφέρθηκε στην άσκηση που λαμβάνει χώρα στη Δανία, τονίζοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητα για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και έχουμε δεσμευτεί να βασιστούμε στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ.

Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της».

Μακρόν: Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε το Σάββατο ότι η απειλή επιβολής δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία είναι απαράδεκτη και ότι, αν επιβεβαιωθεί, η Ευρώπη θα απαντήσει με συντονισμένο τρόπο.

«Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε ο Μακρόν στο X.

«Οι απειλές δασμών είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενότητα και συντονισμό, αν αυτές επιβεβαιωθούν».

Ολόκληρη η ανάρτηση Μακρόν

Η Γαλλία είναι προσηλωμένη στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία των εθνών, στην Ευρώπη και αλλού. Αυτό καθοδηγεί τις επιλογές μας. Υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στα Ηνωμένα Έθνη και στον Χάρτη τους.

Σε αυτή τη βάση υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και έχουμε δημιουργήσει έναν συνασπισμό όσων επιθυμούν μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη, για να υπερασπιστούμε αυτές τις αρχές και την ασφάλειά μας.

Σε αυτή τη βάση αποφασίσαμε επίσης να συμμετάσχουμε στην άσκηση που διοργάνωσε η Δανία στη Γροιλανδία. Αναλαμβάνουμε πλήρως αυτήν την απόφαση, επειδή διακυβεύεται η ασφάλεια στην Αρκτική και στα περίχωρα της Ευρώπης μας.

Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει — ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε πουθενά αλλού στον κόσμο όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις.

Οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν. Θα διασφαλίσουμε την τήρηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Με αυτό το πνεύμα θα συνεργαστώ με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.