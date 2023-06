Σε κρίσιμη φάση οι έρευνες για το υποβρύχιο στον Τιτανικό - Τελειώνει το οξυγόνο σήμερα

Η έρευνα για το χαμένο υποβρύχιο Τιτάν συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα, ενώ βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς οι ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν το σκάφος πριν εξαντληθούν τα αποθέματα οξυγόνου. Το υποβρύχιο ξεκινά κάθε ταξίδι του με 96 ώρες υποστήριξης ζωής και αγνοείται από την Κυριακή.

Την Τετάρτη, η αμερικανική ακτοφυλακή διεύρυνε την περιοχή έρευνας και ανακατεύθυνε μέρος του εξοπλισμού της για να προσπαθήσει να εντοπίσει τους κρότους που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στην απομακρυσμένη περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού.

Αν και δεν υπήρξε αποτέλεσμα, οι συσκευές σόναρ από το καναδικό αεροσκάφος P-3 αναλύονται από το αμερικανικό ναυτικό, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Coast Guard Captain Jamie Frederick says the search for the missing Titanic submersible — as well as the underwater noises in the search area — haven't yet produced results.



The surface search area is now about “2 times the size of Connecticut,” and up to 2.5 miles underwater. pic.twitter.com/3gLjJ6KNX2