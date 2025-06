Καύσωνας στην Ευρώπη

Δέκα έξι διαμερίσματα στη Γαλλία, μεταξύ αυτών το Παρίσι και η περιοχή του, τέθηκαν τη Δευτέρα (30/06) σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για καύσωνα την Τρίτη, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προβλέποντας πως η ζέστη θα είναι ιδιαιτέρως αποπνικτική στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα είναι το υψηλότερο επίπεδο υγειονομικού συναγερμού στη Γαλλία (μετά το κίτρινο και το πορτοκαλί) και επιτρέπει στις αρχές να ενεργήσουν και να περιορίσουν ορισμένες δραστηριότητες.

Αντιστοιχεί σε έναν ακραίο καύσωνα, σπάνιο για τη διάρκειά του, την έντασή του, το γεωγραφικό εύρος του και με έναν ισχυρό αντίκτυπο για την υγεία στο σύνολο του πληθυσμού.

Πέραν της πρωτεύουσας, ο συναγερμός αφορά τα όμορα διαμερίσματα και ορισμένα διαμερίσματα που βρίσκονται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού.

