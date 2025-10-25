Σε κινούμενη άμμο η κυβέρνηση Λεκορνί

Μόλις λίγες μέρες μετά τη συγκρότησή της, η δεύτερη κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί αποδεικνύεται εξαιρετικά εύθραυστη. Έχοντας επιβιώσει από μία πρόταση μομφής με διαφορά μόλις 18 βουλευτών, ο Γάλλος πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος τώρα με τους Σοσιαλιστές που, ενώ αρχικά δεσμεύτηκαν να τον στηρίξουν, απειλούν τώρα με νέα πρόταση μομφής εάν οι φορολογικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο Προϋπολογισμός δεν επιβαρύνουν κυρίως τους πλούσιους.

Για να κερδίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Γάλλος πρωθυπουργός άνοιξε μεν την πόρτα σε έναν περιορισμένο φόρο περιουσίας, απέρριψε όμως την πιο ριζοσπαστική επιλογή του «φόρου Ζουκμάν», που προβλέπει την ετήσια φορολόγηση των «υπερπλουσίων», με περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ, με το 2% επί του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων. Οι υποστηρικτές του φόρου έχουν δηλώσει ότι θα αποφέρει έως και 20 δισ. ευρώ ετησίως, αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι τα έσοδα θα ανέλθουν μόνο σε περίπου 5 δισ. ευρώ, καθώς πολλοί από τους πλουσιότερους Γάλλους ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, δεν επιμένει συγκεκριμένα στον «φόρο Ζουκμάν», αλλά επισημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα κατά 15 έως 20 δισ. ευρώ και ότι το κόμμα του πιστεύει πως οι φορολογικές επιβαρύνσεις πρέπει να στοχεύουν τους πλουσιότερους.

«Θέλω νέες πηγές εισοδήματος. Θέλω να έχουμε αρκετά χρήματα στις τσέπες μας για να αποφύγουμε να παίρνουμε από τις τσέπες των μέσων, απλών Γάλλων πολιτών που δεν αντέχουν άλλο. Προσπαθούμε να μην επικρίνουμε τον πρωθυπουργό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει σημάδια προθυμίας για συμβιβασμό», δήλωσε ο Φορ μιλώντας χθες στον BFM, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή μέχρι τη Δευτέρα, «όλα τελείωσαν».

Οι Σοσιαλιστές βουλευτές έχουν καταθέσει ήδη δύο τροπολογίες για τη φορολόγηση του πλούτου, εμπνευσμένες μεν από τον φόρο Ζουκμάν, αλλά με αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, προτείνουν την εισαγωγή ενός φόρου 3% για την μεγάλη περιουσία, ξεκινώντας από περιουσίες άνω των 10 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων, εξαιρώντας τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τις λεγόμενες «καινοτόμες» επιχειρήσεις από τη φορολογική βάση, σε μια προσπάθεια η πρότασή τους να γίνει πιο «εύπεπτη» στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Εναλλακτικά, προτείνουν μία κλιμακωτή φορολόγηση, αλλά αυτή τη φορά εξαιρουμένων των επαγγελματικών περιουσιακών στοιχείων. Το πεδίο εφαρμογής θα ξεκινάει από τα 5 εκατ. ευρώ και μέχρι τα 10 εκατ. ευρώ θα επιβάλλεται, σύμφωνα με την τροπολογία, φόρος 1%, μεταξύ 10 και 50 εκατ. ευρώ 2% και άνω των 50 εκατ. ευρώ φόρος 3%.

Στον αντίποδα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε προτείνει προηγουμένως την επιβολή φόρων στις εταιρείες holding και την εφαρμογή ενός έκτακτου φόρου στις μεγάλες εταιρείες, αναζητώντας μία μέση οδό για να μην χάσει από την άλλη τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών, στα δεξιά του, που αντιτίθενται στις προτάσεις των Σοσιαλιστών και της Αριστεράς.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η οποία είχε περάσει το 2023 από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση χωρίς ψηφοφορία. Συγκροτώντας τη δεύτερη κυβέρνησή του και προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεσμεύτηκε ότι θα εισηγηθεί την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού έως τις προεδρικές εκλογές του 2027 -μεταρρύθμιση που αποτέλεσε «σημαία» του Μακρόν και στον αντίποδα «κόκκινο πανί» για κόμματα της αντιπολίτευσης, κοινωνία και συνδικάτα, πυροδοτώντας πολύμηνες διαδηλώσεις για να λάβει τελικά κοινοβουλευτική έγκριση με την επίκληση του Άρθρου 49.3 του Συντάγματος που επιτρέπει την παράκαμψη της Εθνοσυνέλευσης.

Παρόλο που ο Μακρόν χαιρέτισε την πρωτοβουλία Λεκορνί ως μία κίνηση προς την ηρεμία, επέμεινε ότι η συζήτηση θα πρέπει να ανοίξει ξανά με την προοπτική ενός δημοψηφίσματος, καθώς «το μέλλον του συστήματος δεν είναι ισορροπημένο με την τρέχουσα ηλικία συνταξιοδότησης».

Η αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη αποτελούσε αδιαπραγμάτευτο όρο των Σοσιαλιστών για να μην καταψηφίσουν την κυβέρνηση μαζί με την επιβολή φόρου στους «υπερπλούσιους».

Σε μία κατακερματισμένη και βυθισμένη στην πόλωση Εθνοσυνέλευση, η απειλή των Σοσιαλιστών υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά την επισφαλή θέση στην οποία βρίσκεται ο Λεκορνί, που προσπαθεί να μην γίνει ο τρίτος πρωθυπουργός που θα «ρίξει» η Εθνοσυνέλευση, μετά την ατυχή απόφαση του προέδρου Μακρόν -όπως αποδεικνύεται από την πολιτική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η Γαλλία εν μέσω οικονομικής κρίσης- να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι τον Ιούνιο.

Οι 69 Σοσιαλιστές βουλευτές και ολίγοι βουλευτές άλλων παρατάξεων στην Εθνοσυνέλευση των 577 μελών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο-ρυθμιστή, προκειμένου η κυβέρνηση να αντέξει στις προτάσεις μομφής της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» (πρώτο κόμμα με 123 βουλευτές) της Μαρίν Λεπέν και της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας. Στο πλευρό του ο Λεκορνί έχει την κεντρώα συμμαχία που στηρίζει τον πρόεδρο Μακρόν, ενώ από τους Ρεπουμπλικανούς -που απέσυραν επισήμως την υποστήριξή τους από την πρώτη κυβέρνηση Λεκορνί- κάποιοι βουλευτές παραμένουν στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο κεντρώος συνασπισμός του Μακρόν, που κυριάρχησε στη γαλλική πολιτική τα προηγούμενα χρόνια, αποδυναμώθηκε σοβαρά στις εκλογές, ευρισκόμενος αντιμέτωπος με μία Εθνοσυνέλευση χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των 289 εδρών που απαιτείται. Ακόμη και εντός του μακρονικού «στρατοπέδου», κόμματα όπως Renaissance, MODEM και Horizons κινούνται με διαφορετική στρατηγική και ατζέντα.

Η γαλλική οικονομία, η δεύτερη μεγαλύτερη της ευρωζώνης αλλά και με το μεγαλύτερο έλλειμμα, απειλείται με περαιτέρω αστάθεια, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μειώνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα η S&P Global υποβάθμισε το αξιόχρεο της Γαλλίας από «AA-/A-1+» σε «A+/A-1», έπειτα από τις δύο προτάσεις μομφής κατά του Λεκορνί.

Η ψηφοφορία για το μέρος του προϋπολογισμού που αφορά τα έσοδα έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου, πριν το νομοσχέδιο πάρει το δρόμο της Γερουσίας.