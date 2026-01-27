Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η νότια Ιταλία λόγω κακοκαιρίας: 1 χλμ. επεκτάθηκε το μέτωπο κατολίσθησης στη Σικελία

Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις περιοχές -Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία- που επλήγησαν από τον κυκλώνα Χάρι, με αρχική χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, ευχαρίστησε την Τζόρτζια Μελόνι για την ταχύτητα και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην ανταπόκριση της κρίσης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ζημιές μόνο στη Σικελία ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από τις συνέπειες του κυκλώνα, η περιοχή της Σικελίας βρίσκεται αντιμέτωπη και με κατολισθήσεις. Στην πόλη Νισιέμι, η κατολίσθηση μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, που απειλεί την περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς το φαινόμενο επανεμφανίστηκε μετά από 32 χρόνια.

Η περιοχή του Σαντέ Κρότσι και η περιοχή Κανάλικιο, που πλήττονται από το φαινόμενο, είναι οι ίδιες περιοχές που είχαν δεχτεί πλήγμα και στο παρελθόν. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τις 16 Ιανουαρίου, καθώς σε μία μόνο νύχτα το μέτωπο διευρύνθηκε κατά ένα χιλιόμετρα.

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο, προειδοποίησε για την αυξανόμενη ανάγκη για βοήθεια, καθώς οι εκκενώσεις συνεχίζονται και η κατάσταση επιδεινώνεται. Στην πόλη Νισιέμι, περίπου 1.000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ η κυκλοφορία στη γύρω περιοχή είναι περιορισμένη.

Στη βόρεια Ιταλία, στη Λιγουρία, μια άλλη κατολίσθηση έπληξε τη διάσημη διαδρομή Αουρέλια, στο Αρεντζάνο της επαρχίας Γένοβα, καθιστώντας την απροσπέλαστη, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων.