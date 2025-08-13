Η κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1939, σύμφωνα με έρευνα της Gallup.

Σύμφωνα με αυτή, το 54% δηλώνει ότι πίνει -από 58% το 2024 και 62% το 2023- κάτω από το προηγούμενο χαμηλό ρεκόρ του 55% το 1958.

Η ετήσια έρευνα της Gallup διαπίστωσε ότι λιγότεροι Αμερικανοί πίνουν τακτικά: μόνο το 24% ήπιε αλκοόλ την προηγούμενη ημέρα και το 40% δεν ήπιε για περισσότερο από μια εβδομάδα, το υψηλότερο ποσοστό από το 2000. Η μέση εβδομαδιαία κατανάλωση μειώθηκε σε 2,8 ποτά, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1996.

Όπως ανέφερε το ABC, η αύξηση των αμφιβολιών σχετικά με τα οφέλη του αλκοόλ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους νέους ενήλικες, την ηλικιακή ομάδα που είναι πιο πιθανό να πιστεύει ότι η κατανάλωση «ενός ή δύο ποτών την ημέρα» μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία. Αλλά και οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας είναι πλέον όλο και πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ενέχει κινδύνους.

Οι νεότεροι ενήλικες δέχτηκαν πιο γρήγορα από τους ηλικιωμένους Αμερικανούς ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι επιβλαβής, αλλά και οι ηλικιωμένοι αρχίζουν να υιοθετούν την ίδια άποψη.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου τα δύο τρίτα των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών πιστεύουν ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι επιβλαβής για την υγεία, σε σύγκριση με περίπου 4 στους 10 το 2015.