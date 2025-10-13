Σε Ισραήλ και Αίγυπτο ο Τραμπ - Ο πόλεμος τελείωσε, ανακοίνωσε από το Air Force One
AP Photo
AP Photo

Σε Ισραήλ και Αίγυπτο ο Τραμπ - Ο πόλεμος τελείωσε, ανακοίνωσε από το Air Force One

13/10/2025 • 07:05
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
13/10/2025 • 07:05
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή, αναχωρώντας λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με προορισμό αρχικά το Ισραήλ και μετά την Αίγυπτο, ότι «όλοι στη Μέση Ανατολή πανηγυρίζουν», στον απόηχο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο. 

Ο Τραμπ είπε, επίσης, ότι «θα περάσουμε καταπληκτικά. Αυτή θα είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι γι’ αυτή τη στιγμή». 

Η πρόσκληση στους 20 ηγέτες

Υπενθυμίζεται ότι οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσαν με επίσημη πρόσκληση τους ηγέτες 20 κρατών στη «σύνοδο ειρήνης», όπως την αποκάλεσαν, στην Αίγυπτο.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας» αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Ο ιστότοπος Axios αποκάλυψε την επίσημη πρόσκληση των ΗΠΑ για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, όπου περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Κύπρος, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ισπανία, η Ινδία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Μπαχρέιν, η Ουγγαρία, αλλά και το Ιράν.

Μεταξύ των ηγετών που θα παρευρεθούν στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ, και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δώσει κάποια ένδειξη προς το παρόν για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι στη σύνοδο.

Εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στην Αίγυπτο στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΓΑΖΑ
ΙΣΡΑΗΛ