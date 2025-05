Η ώρα της κρίσης για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία έφτασε. Μετά το φιάσκο της Πέμπτης, άπαντες αναμένουν εναγωνίως τις εξελίξεις που θα προκύψουν από τις απευθείας συνομιλίες των αντιπροωπειών των δύο χωρών, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Σε πρώτη φάση, το πρωί της Παρασκευής (16/05) οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Τουρκίας ξεκίνησαν τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

⚡️JUST IN: Ukrainian, US and Turkish delegations begin talks - Russians not invited to meeting with Rubio



The footage shows the U.S. Secretary of State alongside members of the Ukrainian delegation and the Turkish Foreign Minister. pic.twitter.com/bmoQsHhBwc