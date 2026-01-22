Σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες: Ξεμπλοκάρει η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες για το μέλλον των σχέσεων Ευρώπης και ΗΠΑ. Οι τελευταίες εξελίξεις θα ζυγιστούν από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε διαμορφώσει «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας», για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η συνάντηση, που αρχικώς προγραμματίστηκε ως έκτακτη αντίδραση στις δασμολογικές απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να εξελιχθεί σε μια σημαντική στιγμή αποτίμησης για τη διαχείριση ενός έτους εξαιρετικής αστάθειας στις διατλαντικές σχέσεις.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει οριστικά», δήλωσε στο Νταβός η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Πρέπει να αλλάξουμε μαζί του», τόνισε.

Στις δηλώσεις τους πριν τη Σύνοδο, οι ηγέτες την πλειοψηφία τους, χαιρέτησαν την οπισθοχώρηση του Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς, ωστόσο αρκετοί ήταν αυτοί που άφησαν να εννοηθεί (ή… είπαν ξεκάθαρα) ότι πρέπει να είναι επιφυλακτική η ΕΕ με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η Μέτσολα προανήγγειλε την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει με την πολιτική του Τραμπ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε στους 27 ηγέτες ότι θα «προχωρήσει» το έργο για τη διατλαντική εμπορική συμφωνία, αφού ο Τραμπ φέρεται να έκανε στροφή 180 μοιρών στις απειλές του για δασμούς που αφορούσαν τη Γροιλανδία.

Τι είπαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες πριν την κρίσιμη συνάντηση

Κυρ. Mητσοτάκης: Οι 13 χώρες της ΕΕ να μπουν στο Συμβούλιο Ειρήνης μόνο για το ζήτημα της Γάζας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στις εργασίες της συνόδου Κορυφής της ΕΕ, πρότεινε οι 13 προσκεκλημένες χώρες στο Συμβούλιο Ειρήνης να προσυπογράψουν τη συμμετοχή τους μόνο για την επόμενη μέρα της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκφράσει εύλογους προβληματισμούς. Όπως είπε, η πρόταση, όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, φαίνεται να υπερβαίνει το πλαίσιο που θέτουν οι αποφάσεις 2803 του ΟΗΕ.

«Η πρόταση της Ελλάδας, η πρότασή μου πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο ΟΗΕ που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του έκανε λόγο για μια περίοδο αυξημένης έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, με αφορμή δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημείωσε, «δεν είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη Σύνοδος Κορυφής», ωστόσο στην παρούσα συγκυρία αυτό κρίθηκε επιβεβλημένο, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκε σημαντική ένταση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Και παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν έναν «διάδρομο εκτόνωσης», τουλάχιστον ως προς το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ακόμη, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση των κατοίκων της. Ενώ έπειτα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν «έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί» σε σχέση με την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο, σημειώνοντας ωστόσο, ότι αυτά τα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν «με καλή διάθεση και στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν τις σχέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μετσόλα: Η αντιστροφή της απειλής για τους δασμούς στη Γροιλανδία είναι καλό σημάδι για μια εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

«Η αντιστροφή της απειλής για τους δασμούς στη Γροιλανδία είναι καλό σημάδι για μια εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Η Μετσόλα, ανέφερε ότι θα «προωθήσει» τις εργασίες για τη διατλαντική εμπορική συμφωνία, αφότου ο Τραμπ προφανώς ανέτρεψε τις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς στη Γροιλανδία.

Οι ηγέτες των κύριων κομμάτων στο Κοινοβούλιο - συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - το οποίο πρέπει να επικυρώσει την εμπορική συμφωνία, είχαν δηλώσει την Κυριακή ότι αυτό θα ήταν αδύνατο δεδομένων των απειλών του Τραμπ.

Η απρόβλεπτη φύση είναι η λέξη-κλειδί της φετινής χρονιάς, λέει ο Κάλας

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε ότι φέτος έδειξε πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η διατλαντική σχέση.

«Η λέξη για φέτος ήταν απρόβλεπτο και αυτό βιώνουμε», είπε.

Η Κάλλας πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στο πού βρίσκεται πραγματικά το πρόβλημα, που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν έχουμε δει καμία παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά», είπε.

«Οποιεσδήποτε διαφωνίες έχουν οι σύμμαχοι μεταξύ τους ωφελούν απλώς τους αντιπάλους, οι οποίοι κοιτάζουν και απολαμβάνουν τη θέα». Πρόσθεσε ότι «δεν είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε 80 χρόνια καλών διατλαντικών σχέσεων».

Μακρόν: Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και έτοιμη να ανταποκριθεί στις απειλές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και έτοιμη να αντιδράσει σθεναρά σε περίπτωση νέων απειλών, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις Βρυξέλλες ενόψει της έκτακτης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ για να συζητηθούν οι δημόσιες προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σε περίπτωση που βρεθούμε ξανά στόχος απειλών», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Μερτς: Αποδίδω μεγάλη σημασία στην προσπάθεια διατήρησης του ΝΑΤΟ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ θα βρουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν τις συνεχιζόμενες εντάσεις.

«Αποδίδω μεγάλη σημασία στην προσπάθεια διατήρησης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ. «Αυτή η διατλαντική συμμαχία δεν μπορεί απλώς να εγκαταλειφθεί. Την έχουμε χτίσει εδώ και 75 χρόνια».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε επίσης ότι, κατά την άποψή του, η εστίαση πρέπει τώρα να μετατοπιστεί στην ενίσχυση του μπλοκ όσον αφορά την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα. «Η αμυντική ικανότητα και η ανταγωνιστικότητα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Φρέντερικσεν είναι ανοιχτός σε διάλογο με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία άμυνας της Γροιλανδίας

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι η Δανία και η Γροιλανδία είναι ανοιχτές στο να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για την αξιοποίηση της αμυντικής τους συμφωνίας του 1951, η οποία επέτρεψε στους Αμερικανούς να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία.

«Εάν αυτή η συμφωνία μπορεί να επεκταθεί, αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που θα απορρίπταμε από τη δανική ή τη γροιλανδική πλευρά», δήλωσε η Φρέντερικσεν, η οποία τόνισε ότι η Δανία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα της ασφάλειας και ότι τυχόν αλλαγές στη συμφωνία τους πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και με τα τρία εμπλεκόμενα μέρη.

Αυστριακός καγκελάριος: «Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να ενεργεί με αυτοπεποίθηση»

Ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ δήλωσε ότι οι δασμοί αποτελούν νέα απειλή για την Ευρώπη, αλλά ότι θα πρέπει να αντιδράσει με αυτοπεποίθηση.

«Βλέπουμε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει μια νέα απειλή — μια απειλή που έχει εισαχθεί με τρόπο που είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένος από τα γεγονότα — και ότι αυτό απαιτεί απάντηση. Θέλουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σε αυτήν την απάντηση σήμερα σε αυτό το Συμβούλιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να ενεργεί με αυτοπεποίθηση. Ο Ατλαντικός δεν είναι μονόδρομος», πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε για το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στόκερ απάντησε: «Έχουμε ήδη έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε για περιπτώσεις όπως αυτή - τα Ηνωμένα Έθνη - και δεν πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε παράλληλους οργανισμούς».

Η σχέση Ευρώπης-ΗΠΑ δεν έχει «διακοπεί», λέει ο πρόεδρος της Ρουμανίας

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η διατλαντική σχέση διακόπηκε αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, απάντησε αρνητικά.

«Όχι, νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου χαλασμένο», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη θα μπορούσε ακόμα να «συζητήσει» σημαντικά θέματα με τις ΗΠΑ.

Τα θέματα «στο τραπέζι» της Συνόδου

Πέρα από τη Γροιλανδία, στο αποψινό άτυπο δείπνο αναμένεται να αναπτυχθούν συζητήσεις σε πολλά μέτωπα. Ο σχηματισμός μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Αρκτική είναι πρωταρχικό θέμα.

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να εξαρτηθεί αποκλειστικά από τον αμερικανικό έλεγχο της περιοχής. Αυτό συνεπάγεται στρατηγική αυτονομία, αμυντική ενίσχυση και διαφοροποίηση εμπορικών συνεργασιών.

Η Ουκρανία παραμένει βασικό θέμα. Ένα τρίπτυχο σχέδιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση των αναγκών της χώρας, εξεύρεση χρηματοδότησης και μεταρρυθμίσεων που θα στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανακατασκευή, βρίσκεται σε συντονισμό.

Το άτυπο δείπνο θα αρχίσει με συζήτηση μεταξύ των ηγετών και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτας Μετσόλα. Η παρουσία της δεν είναι συμβολική. Απόψε, είναι πολιτικά φορτισμένη. Εχθές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με οριακή πλειοψηφία 334 έναντι 324 ψήφων, αποφάσισε την παραπομοπή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση.

Η απόφαση αυτή παγώνει ουσιαστικά τη διαδικασία επικύρωσης μιας συμφωνίας που διαπραγματευόταν επί 26 χρόνια και υπεγράφη μόλις στις 17 Ιανουαρίου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Ασουνσιόν της Παραγουάης. Η συμφωνία, που θα δημιουργούσε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών 700 εκατομμυρίων ανθρώπων και θα κατάργουσε δασμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, θεωρείται από την Επιτροπή ως κεντρικό στοιχείο της μετά-Τραμπ εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ.

Ωστόσο, η Ευρωβουλή έδειξε να αμφισβητεί τη νομιμότητα της δομής της Συμφωνίας. Οι ευρωβουλευτές που προώθησαν την παραπομπή – κυρίως από τη Γαλλία, την Πολωνία και άλλες χώρες που αντιτίθενται στη συμφωνία – υποστηρίζουν ότι η διάσπαση της συμφωνίας σε δύο μέρη (μια Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία που απαιτεί μόνο έγκριση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, και μια ευρύτερη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης που απαιτεί επικύρωση από όλα τα εθνικά κοινοβούλια) είναι τακτική της Επιτροπής για να παρακάμψει τα εθνικά κοινοβούλια. Επίσης, αμφισβητείται ο «μηχανισμός επανεξισορρόπησης», που θα επέτρεπε στις χώρες της Mercosur να ζητήσουν αποζημίωση εάν νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί βλάψουν τις εξαγωγές τους.

Το Δικαστήριο αναμένεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνογια να εκδώσει τη γνώμη του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διαδικασία επικύρωσης στο Στρασβούργο παραμένει παγωμένη.

Αλλά εδώ αναδύεται ένα πολιτικό παράδοξο που αναμένεται να απασχολήσει το δείπνο των ηγετών. Παρά την ψήφο του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή διατηρεί τη νομική δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά τη Συμφωνία, εφόσον λάβει την έγκριση των κρατών μελών. Και πράγματι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή ήδη τον Μάρτιο, μόλις η Παραγουάη – πιθανώς η πρώτη χώρα της Mercosur – την επικυρώσει.

Αυτή η προοπτική προκαλεί ανησυχία στους κύκλους των ευρωβουλευτών που ψήφισαν κατά της συμφωνίας. Η Μετσόλα, που έχει υποστηρίξει τον διάλογο και τη νομιμότητα των θεσμικών διαδικασιών, βρίσκεται τώρα σε μια ευαίσθητη θέση. Αν η Επιτροπή προχωρήσει σε προσωρινή εφαρμογή παρά την ψήφο του Κοινοβουλίου, αυτό θα αποτελούσε μια σπάνια και δραματική κρίση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η θέση των ηγετών είναι επίσης διχασμένη. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στο Νταβός, εξέφρασε απογοήτευση για την απόφαση της Ευρωβουλής, αποκαλώντας την «ένα ακόμη εμπόδιο». Δήλωσε ότι «δεν θα εμποδιστούμε» και ότι η συμφωνία «πρέπει να εφαρμοστεί προσωρινά». Η θέση του αντικατοπτρίζει τη γερμανική βιομηχανία, που θεωρεί τη Mercosur κρίσιμη για την αντιστάθμιση των απωλειών από τους αμερικανικούς δασμούς και τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Αντίθετα, η Γαλλία γιόρτασε την ψήφο ως «νίκη». Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε πως «η Γαλλία αναλαμβάνει την ευθύνη να απορρίπτει όταν είναι αναγκαίο» και ότι «ο αγώνας συνεχίζεται για την υπεράσπιση της γεωργίας μας και την εξασφάλιση της επισιτιστικής μας κυριαρχίας». Η Πολωνία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες.

Οι πέντε Ευρωπαίοι αποφασίζουν πώς να χειριστούν τον Τραμπ

Την πιο σκληρή στάση φαίνεται πως έχει υιοθετήσει ο Εμάνουελ Μακρόν. Η Γαλλία πιέζει συνεχώς για να είναι η Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ και η βιομηχανία όπλων της πρόκειται να επωφεληθεί από την έκκλησή της προς τους συμμάχους να αγοράσουν περισσότερα όπλα που κατασκευάζονται στην ήπειρο.

Στο πλευρό του βρίσκονται ηγέτες όπως ο Βέλγος Μπαρτ ντε Βέβερ και ο Ισπανός Πέδρο Σάντσεθ, οι οποίοι δεν αποκλείουν ακόμη και εμπορική σύγκρουση, σύμφωνα με το Politico.

Η Γερμανία, με καγκελάριο τον Φρίντριχ Μερτς, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, αλλά σταδιακά συγκλίνει με τη γαλλική θέση. Αν και επιδιώκει την αποφυγή κλιμάκωσης, δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά και εθνικά της συμφέροντα, ενώ για πρώτη φορά Βερολίνο και Παρίσι δείχνουν κοινό μέτωπο.

Ακόμη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, παρόλο που διατηρεί καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, αναμένεται τελικά να ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ.

Πιο διστακτικές εμφανίζονται χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία του Ντόναλντ Τουσκ, λόγω της εξάρτησής τους από την αμερικανική ασφάλεια.

Τέλος, η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν παραμένει ο σταθερός υποστηρικτής του Τραμπ, αν και επιλέγει προς το παρόν να μην προκαλέσει εντάσεις ενόψει εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων.

H στάση της Ελλάδας

Η Ελλάδα εκφράζει την επιφύλαξη της ως προς την συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης που προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντ.Τραμπ και θα συνταχθεί με την Ευρώπη. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, και σημείωσε ότι υπάρχει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο θα αναφέρεται στη Γάζα και θα επιλύει προβλήματα στην περιοχή της Γάζας.

Όπως είπε ο κ.Γεραπετρίτης η πρόταση που ήρθε δεν αφορά μόνο τη Γάζα αλλά τις διενέξεις συνολικά και έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, και κατά συνέπεια υπάρχει απόσταση μεταξύ του ψηφίσματος και του Συμβουλίου Ειρήνης.

Η θέση της ΕΕ στην παρούσα φάση είναι να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης είπε ο υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα, και χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους. Η χώρα μας δεν θα αποστεί από την ΕΕ, θα είναι παρούσα και εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην ΕΕ "θα το αξιολογήσουμε" είπε ο κ.Γεραπετρίτης.

Χαρακτήρισε "εξαιρετική την στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ" είπε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να την καλλιεργεί, ενώ σημείωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει σε κράτος μέλος της ΕΕ και η απειλή κατά της κυριαρχίας της θα βρει απέναντι την ΕΕ. Θέση αξιακού ρεαλισμού χαρακτήρισε ο κ.Γεραπετρίτης τη στάση της Ελλάδας και πρόσθεσε ότι ενώ αλλάζει το διεθνές περιβάλλον ως προς τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις διεθνώς, υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες αξίες που στήριξαν την εξωτερική πολιτική σημειώνοντας "και θα ακολουθήσω τη απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας".

Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας της ΕΕ που στο μέλλον θα βάλλεται ή θα απειλείται και σημείωσε με νόημα ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή δύναμη μόνο όταν είναι ενωμένη. Υπογράμμισε ακόμη ότι μόνο όταν υπάρχουν σταθεροί κανόνες μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια διεθνή ευταξία και ανέφερε ότι "πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το δίκιο του ισχυρού γιατί το σήμερα δημιουργεί προηγούμενα για το μέλλον. Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ο δρόμος της καθολικότητας του διεθνούς δικαίου".

Τραμπ: Αποσύρει την απειλή των δασμών στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη, από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ότι ανάσχει τις δασμολογικές απειλές για τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία) που θα αντιμετώπιζαν δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, με αύξηση έως 25% τον Ιούνιο, επειδή αντέδρασαν αρνητικά στις βλέψεις κατοχής της Γροιλανδίας.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία συμφωνήθηκε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία και τη σφαιρική ασφάλεια της Αρκτικής.

Όσον αφορά τα σχέδια για αμερικανικά δικαιώματα στη Γροιλανδία, ο Τραμπ δήλωσε ότι απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής δύναμης για την απόκτησή της. Αυτές οι δεσμεύσεις μνημονεύονται ευνοϊκά στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα τέτοιων δεσμεύσεων.

Τραμπ για Γροιλανδία: Συζητούμε την πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ χωρίς χρονικούς περιορισμού

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξασφάλιση «πλήρους πρόσβασης» των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική παρουσία στην περιοχή είναι κρίσιμη για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Fox Business, ο Τραμπ σημείωσε ότι «όλα περνούν πάνω από τη Γροιλανδία» σε περίπτωση απειλής, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής. «Αν οι κακοί αρχίσουν να πυροβολούν, όλα περνούν από τη Γροιλανδία. Είναι απίστευτα σημαντική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παρόμοια προσέγγιση είχε προτείνει στο παρελθόν και ο Ρόναλντ Ρίγκαν, χωρίς όμως να υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ.

Σε ερώτηση σχετικά με πιθανή εξαγορά της Γροιλανδίας και το αν οι ΗΠΑ θα καταβάλουν κάποιο ποσό, ο Τραμπ απάντησε ότι οι λεπτομέρειες βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, διευκρινίζοντας όμως ότι ο στόχος είναι η εξασφάλιση «ολικής πρόσβασης», χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή λήξη της συμφωνίας.

Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν μία ημέρα μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τα σχέδια επιβολής υψηλών δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της πίεσης για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για την αμερικανική πρόσβαση στο έδαφος.