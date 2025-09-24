Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ πραγματοποιεί συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η συνάντηση ξεκίνησε χωρίς δηλώσεις στον Τύπο και πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, αναφέρει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουλίου, ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο πραγματοποίησαν μια διμερή συνάντηση διάρκειας σχεδόν μιας ώρας στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ASEAN στη Μαλαισία.

Εκτός αυτού, ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες το 2025.

Οι επικεφαλής των υπουργείων Εξωτερικών είχαν ηγηθεί των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και των ΗΠΑ στη συνάντηση της 18ης Φεβρουαρίου στο Ριάντ, η οποία είχε διαρκέσει περίπου 4,5 ώρες. Οι δύο ΥΠΕΞ συμμετείχαν επίσης στις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.