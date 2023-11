Σε εξέλιξη η απελευθέρωση άλλων 12 ομήρων της Χαμάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης άλλης μιας ομάδας Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε στη Γάζα, κατά την τελευταία ημέρα της διήμερης παράτασης της εκεχειρίας, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

H Χαμάς απελευθέρωσε δύο γυναίκες με ρωσική υπηκοότητα. Πρόκειται για την Γελένα Τρουπάνοφ και τη μητέρα της Ιρίνα Τάτι, που απήχθησαν από τρομοκράτες στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου. Αναμένεται να αφεθούν ακόμα 10 όμηροι (πέντε γυναίκες και πέντε παιδιά).

Πηγή: Times of Israel

«Συνεχίζουμε να προχωράμε απόψε με τη συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, όπως συμφωνήθηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή κρατούνται στη Γάζα 159 όμηροι.

Στο μεταξύ, η τρομοκρατική οργάνωση «Παλαιστινιακός Τζιχάντ», σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι παρέδωσε αρκετούς ομήρους που κρατούσε στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ.

Η απελευθέρωση αυτή, κατά τη δεύτερη ημέρα της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, επισκιάζεται ωστόσο από τον ανεπιβεβαίωτο ακόμη ισχυρισμό της Χαμάς ότι μια οικογένεια Ισραηλινών ομήρων, μεταξύ των οποίων και ο μικρότερος όλων, ο Κφιρ Μπίμπας, 10 μηνών, σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε σήμερα πως «εξακριβώνει» την ανακοίνωση στην οποία προέβη νωρίτερα η Χαμάς σχετικά με τον θάνατο του 10 μηνών βρέφους, της μητέρας του και του αδελφού του ηλικίας 4 ετών.

Ο στρατός «εξακριβώνει την αξιοπιστία της πληροφορίας» και εκπρόσωποί του «μίλησαν με την οικογένεια Μπίμπας», επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου.

«Η ευθύνη για την ασφάλεια όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας εναπόκειται στη Χαμάς, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων, μεταξύ αυτών 9 παιδιών. Η Χαμάς πρέπει να τους επιστρέψει αμέσως», συμπλήρωσε ο στρατός.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ισχυρίστηκαν ότι οι Σίρι, Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, «σκοτώθηκαν σε έναν βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας» από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς είδε δηλώσει πως η οικογένεια Μπίμπας δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια της αλλά έχει παραδοθεί σε άλλη παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση στη Γάζα.

Επίσης, η Χαμάς είχε ανακοινώσει τον θάνατο μιας ομήρου, της 76χρονης Χάνα Κατζίρ, η οποία τελικά απελευθερώθηκε, στις 24 Νοεμβρίου.

Οι εικόνες της απαγωγής, στο κιμπούτζ Νιρ Οζ, της οικογένειας Μπίμπας, του πατέρα, της μητέρας και των δύο παιδιών, έγιναν στο Ισραήλ ένα σύμβολο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.

The Bibas family, including 10-months-old Kfir, 4-year-old Ariel and their mother Shiri were abducted by Hamas on October 7.



Hamas must be held accountable.

Hamas must release all hostages immediately. pic.twitter.com/aizQ6M0Yp2