Προκλητική επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου: Θα μείνει στην ιστορία ως «χασάπης της Γάζας»

Τη σκληρή επιθετική ρητορική κατά του Ισραήλ και κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει και σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας αυτήν την ώρα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

«Το Ισραήλ θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Το όνομα του Νετανιάχου έχει ήδη μείνει στην ιστορία ως ο «χασάπης της Γάζας», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι «βλέπουμε τις ανταλλαγές κρατουμένων και τις ανθρωπιστικές εντάσεις ως μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την ανάσχεση της αιματοχυσίας».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του ο Τούρκος πρόεδρος είπε «αυτό το μαύρο στίγμα έχει κολλήσει και σε όσους υποστήριξαν τον Νετανιάχου. Αυτός ο ντροπιαστικός λεκές δεν θα σβηστεί από την ιστορία. Δεν θα ξεχάσουμε την αναισθησία των δυτικών χωρών, εκτός από μία ή δύο. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να τις καταστήσουμε υπόλογες. Το Ισραήλ θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου. Στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας από τη Γάζα με όλα μας τα μέσα» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ερντογάν σημείωσε ότι οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου και της κυβέρνησής του μείωσαν τις ελπίδες να μετατραπεί η ανθρωπιστική διακοπή σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ενώ ανακοίνωσε ότι το δεύτερο πλοίο που θα μεταφέρει συνολικά 1.500 τόνους υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας θα αναχωρήσει για τη Γάζα σήμερα.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at an AK Party group meeting in parliament https://t.co/2XWgp5oleD