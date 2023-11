Όμηροι στη Γάζα

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ισχυρίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι ο μικρότερος σε ηλικία όμηρος, το 10 μηνών μωρό Κφιρ Μπίμπας, ο τετράχρονος αδελφός του Άριελ και η 32χρονη μητέρα τους Σίρι, σκοτώθηκαν σε προγενέστερους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οικογένεια Μπίμπας, μαζί με τον πατέρα, τον 34χρονο Γιαρντέν, απήχθη από τους τρομοκράτες από το σπίτι τους στο κιμπούτζ Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου. Οι γονείς της Σίρι, Γιόσι και Μαργκίτ, δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς είχε δηλώσει ότι η οικογένεια Μπίμπας δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια της, αλλά έχουν δοθεί σε άλλη παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση στη βόρεια Γάζα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν ενημερώσει τους συγγενείς της οικογένειας Μπίμπας για τον ισχυρισμό της Χαμάς και ότι διερευνούν τι έχει συμβεί.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς συνεχίζει να δρα με βάναυσο και απάνθρωπο τρόπο», τονίζουν οι IDF στην ανακοίνωσή τους, επισημαίνοντας ότι ερευνούν την αξιοπιστία των ισχυρισμών της Χαμάς.

Όπως τονίζουν οι IDF, η Χαμάς φέρει ευθύνη για την ασφάλεια όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμα και αυτών που βρίσκονται στα χέρια άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. «Η Χαμάς θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους, μεταξύ των οποίων είναι εννέα παιδιά. Η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει αμέσως στο Ισραήλ», επισημαίνουν οι IDF.

