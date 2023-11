Ισραήλ: «Ελευθερώστε τη Γάζα από τη Χαμάς» (vid)

Η απάνθρωπη συμπεριφορά της Χαμάς στους αμάχους στη Γάζα αποκαλύπτεται σε βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί μια μικρή Παλαιστίνια.

«Η Χαμάς σκόπιμα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των αμάχων στη Γάζα», γράφει σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και κοινοποίησε και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, παραθέτοντας βίντεο στο οποίο ένα κοριτσάκι περιγράφει σε δημοσιογράφο πώς η τρομοκρατική οργάνωση συμπεριφέρεται στους αμάχους του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τι θα ήθελες να πεις στην παλαιστινιακή αντίσταση (Χαμάς);», είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου, με το κοριτσάκι να απαντά: «Βάζουν τους Άραβες του κίνδυνο. Εκείνοι (επιχειρούν) μέσα στα τούνελ. Και εμείς είμαστε τα θύματα που φεύγουν (πεθαίνουν). Άμαχοι».

«Απελευθερώστε τη Γάζα από τη Χαμάς», είναι το μήνυμα στο τέλος του βίντεο.

Η #Χαμάς σκόπιμα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των αμάχων στη #Γάζα. #Hamas intentionally endangers the lives of the Gazan civilians. #FreeGazaFromHamas pic.twitter.com/CATpuht4UC