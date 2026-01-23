Σε επιφυλακή το Βασιλικό Ναυτικό για ρωσικά σκάφη στη Μάγχη: Επί ποδός βρετανικά πλωτά και εναέρια μέσα (pics)

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν αυτή την εβδομάδα πλοία και αεροσκάφη του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, προκειμένου να αναχαιτίσουν και να παρακολουθήσουν ρωσικά πολεμικά και υποστηρικτικά σκάφη που διέπλεαν τη Μάγχη.

Συγκεκριμένα, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου ενεργοποιήθηκαν για την παρακολούθηση ρωσικών σκαφών στη Μάγχη, στο πλαίσιο επιχείρησης διάρκειας δύο ημερών που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με συμμάχους του ΝΑΤΟ.

@hms_mersey and @hmssevern were dispatched alongside a Wildcat helicopter from @815NAS to intercept Russian corvette Boikiy and accompanying oil tanker MT General Skobelev as they sailed towards the North Sea.



https://t.co/tv5bYGF1nK — Royal Navy (@RoyalNavy) January 23, 2026

Όπως αναφέρει το Βασιλικό Ναυτικό, τα περιπολικά πλοία HMS Mersey και HMS Severn, με έδρα το Πόρτσμουθ, αναπτύχθηκαν μαζί με ελικόπτερο τύπου Wildcat της 815 Ναυτικής Αεροπορικής Μοίρας, προκειμένου να αναχαιτίσουν τη ρωσική κορβέτα Boikiy και το συνοδευτικό δεξαμενόπλοιο MT General Skobelev, καθώς κατευθύνονταν προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Το HMS Mersey ήταν το πρώτο που ανέλαβε την παρακολούθηση των ρωσικών σκαφών κατά την είσοδό τους στη Μάγχη, παραλαμβάνοντας την ευθύνη από συμμαχικές νατοϊκές δυνάμεις που τα είχαν επιτηρήσει κατά τη διέλευσή τους από τον Βισκαϊκό Κόλπο.

Στην περιοχή της νήσου Γουάιτ, τα HMS Severn και HMS Mersey λειτούργησαν συνδυαστικά με το ελικόπτερο Wildcat, παρακολουθώντας την ομάδα των ρωσικών πλοίων σε στενό συντονισμό και αξιοποιώντας ισχυρούς αισθητήρες για τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών και την καταγραφή των κινήσεών τους.

Το HMS Severn συνέχισε την επιτήρηση καθώς τα ρωσικά σκάφη εισήλθαν στη Βόρεια Θάλασσα, προτού η ευθύνη παρακολούθησης μεταβιβαστεί εκ νέου σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ, καθώς αυτά συνέχιζαν το ταξίδι τους προς βορρά.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι το Λονδίνο παρείχε πληροφοριακή υποστήριξη στη Γαλλία για τη χθεσινή νηοψία δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης αναπτύχθηκε και το πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού HMS Dagger, με σκοπό τη συνδρομή στις γαλλικές δυνάμεις.