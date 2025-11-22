Σε εγρήγορση η Ευρώπη με το σχέδιο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ

Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι Ευρωπαίοι οι ηγέτες με φόντο το σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου, Ντόνλαντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, έντονη πίεση άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χθες, Παρασκευή, στον Ουκρανό ομόλογό του, προκειμένου η Ουκρανία να προσυπογράψει το σχέδιό του για τη διευθέτηση της σύγκρουσης με τη Ρωσία, εάν είναι δυνατόν μέσα σε μια εβδομάδα, δηλώνοντας ότι «θα έπρεπε» το σχέδιο αυτό να ταιριάζει στο Κίεβο και τελικά να το εγκρίνει.

«Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για την απόρριψη του σχεδίου του από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά τη συνάντησή του με τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο Τραμπ υπενθύμισε επίσης πώς είχε πει απερίφραστα στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «δεν είχε αυτός τα χαρτιά στα χέρια» κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους τον Φεβρουάριο.

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι περίμενε να επιλύσει το θέμα του πολέμου πολύ νωρίτερα και πρόσθεσε: «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει τώρα να επιταχύνει τη διαδικασία, ενοχλημένος που δεν κατάφερε έως τώρα να βάλει τέλος στον πόλεμο ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς τόνισε το βράδυ της Παρασκευής ότι «οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, ο Βανς ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους - δεν ξεκαθάρισε σε ποιους αναφέρεται - πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν το Σάββατο

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν σήμερα, Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Ανγκόλα», όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.

Ουκρανία και ευρωπαϊκές δυνάμεις ετοιμάζουν αντίπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία συνεργάζονται για την κατάρτιση μιας αντίπροτασης στο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Παρασκευή.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αντίπροταση πιθανότατα θα περιλαμβάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ειρηνευτικό σχέδιο, όπως έχει διαρρεύσει, προτείνει ότι ουκρανικά εδάφη της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς που εξακολουθούν να τελούν υπό ουκρανικό έλεγχο θα περάσουν σε de facto στη Ρωσία, μαζί με την αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικής. Παγώνει την πρώτη γραμμή στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια και δημιουργεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ της τρέχουσας πρώτης γραμμής και των συνόρων του Ντόνετσκ», αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Politico, η Ουκρανία βρίσκεται «στο χείλος του γκρεμού», αναγκασμένη να επιλέξει ανάμεσα στην «αξιοπρέπειά της» και στη διατήρηση του σημαντικότερου στρατηγικού της συμμάχου, των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Ζελένσκι σε διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό, την Παρασκευή.

Πούτιν: Έλαβα το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ - Είμαστε έτοιμοι για λύση

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε χθες την εκτίμηση πως το σχέδιο που προτείνουν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία μπορεί «να χρησιμεύσει ως βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου, απειλώντας, όμως, να καταλάβει περισσότερα εδάφη εάν το Κίεβο το απορρίψει.

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση, όμως αυτό το σχέδιο δεν συζητήθηκε μαζί μας λεπτομερώς», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί σίγουρα μια διεξοδική συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που προτείνεται. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο αντιμετωπίζεται με ανησυχία στο Κίεβο, δεν συζητήθηκε μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον παρά μόνο «σε γενικές γραμμές», με τους Αμερικανούς να έχουν ζητήσει από τους Ρώσους να «κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, να επιδείξουν ευελιξία».

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τελεσίγραφο Τραμπ: Περιμένω την απάντηση του Ζελένσκι έως τις 27 Νοεμβρίου

Επίσης, νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News την Παρασκευή τόνισε ότι η 27η Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, είναι «η κατάλληλη στιγμή» προκειμένου η Ουκρανία να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερο έδαφος «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Όπως αναφέρει το BBC, ο Τραμπ στη συνέντευξή του ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «συμμετέχουν για έναν και μόνο λόγο: θέλουμε να σταματήσουν οι δολοφονίες».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ λέει ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».

«Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους», πρόσθεσε. «Υποβάλλονται σε τιμωρία».