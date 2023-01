Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη ως προς το πανδημικό κύμα κορονοϊού στην Κίνα. Η ασιατική χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξαρση της Covid 19, ενώ Κινέζοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «τεράστιο» αριθμό θυμάτων.

Την ίδια ώρα παραμένουν αδιαφανή τα δεδομένα του αριθμού των κρουσμάτων στην Κίνα, με τον επίσημο απολογισμό από το κινεζικό Κέντρο ελέγχου και πρόληψης ασθενειών να ανακοινώνει το τελευταίο 24ωρο πέντε θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19, έναντι τριών το προηγούμενο.

Εν μέσω αμφισβητήσεων για τα δεδομένα του Πεκίνου, ήδη πολλές κυβερνήσεις ανακοίνωσαν νέα περιοριστικά μέτρα τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι κινεζικές αρχές χαρακτηρίζουν την κίνηση αδικαιολόγητη και απαράδεκτη.

Σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει σήμερα ο Μηχανισμός Αντιμετώπισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να ληφθούν άμεσα, συντονισμένα μέτρα, κυρίως ως προς την είσοδο Κινέζων ταξιδιωτών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ήδη τα περισσότερα κράτη - μέλη τάσσονται υπέρ της διενέργειας τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, υποχρεωτικά, πριν την αναχώρηση από την Κίνα.

Υπέρ της διενέργειας τεστ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ για τον κορονοϊό, χθες, τα κράτη-μέλη επισήμαναν την ανάγκη για κοινή προσέγγιση στη λήψη μέτρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της διενέργειας τεστ για τους ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους από την Κίνα προς την ΕΕ.

«Η ενότητα της ΕΕ παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας κατά της COVID» τόνισε με ανάρτησή της στο twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνοντας ότι «σήμερα η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της ΕΕ συνέκλινε σε δράση που περιλαμβάνει:

Today 🇪🇺 Health Security Committee converged on action including:



▶️Pre-departure testing for travellers from China

▶️Stepped up wastewater monitoring

▶️Increased domestic surveillance



Discussion continues tomorrow in IPCR.



🇪🇺 unity remains our strongest tool against COVID.