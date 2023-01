Υπέρ της διενέργειας τεστ σε ταξιδιώτες από την Κίνα τάσσεται η ΕΕ

Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της διενέργειας τεστ για τους ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους από την Κίνα προς την ΕΕ, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα για τον αριθμό των κρουσμάτων στην ασιατική χώρα, παρά μόνο οι ανησυχητικές αναφορές Κινέζων αξιωματούχων για «τεράστιο» αριθμό θανάτων.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων αυτό προέκυψε από την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ για τον κορονοϊό, όπου πέραν των άλλων τα κράτη - μέλη επισήμαναν την ανάγκη για κοινή προσέγγιση στη λήψη μέτρων.

«Η ενότητα της ΕΕ παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας κατά της COVID» τονίζει με ανάρτησή της στο twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνοντας ότι «σήμερα η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της ΕΕ συνέκλινε σε δράση που περιλαμβάνει:

«Η συζήτηση συνεχίζεται αύριο στην IPCR (μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων)» συμπλήρωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

