Σε διήμερο γύρο διαβουλεύσεων ο Λεκορνί: Ύστατη ευκαιρία για να ξεπεραστεί η πολιτική κρίση στη Γαλλία

Διήμερο γύρο διαβουλεύσεων «ύστατης προσπάθειας» ξεκινάει από σήεμρα ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με εκπροσώπους διαφόρων πολιτικών κομμάτων, μια ημέρα μετά την απρόσμενη παραίτησή του, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στη βαθιά πολιτική κρίση που απειλεί τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Λεκορνί υπέβαλε τη Δευτέρα το πρωί την παραίτησή του, μόλις λίγες ώρες αφότου είχε παρουσιαστεί το νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο απορρίφθηκε τόσο από συμμάχους όσο και από αντιπάλους.

Η κυβέρνησή του έμεινε στην ιστορία ως η πλέον βραχύβια στη σύγχρονη Γαλλία.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί τη διεξαγωγή των συνομιλιών, δίνοντάς του προθεσμία έως το βράδυ της Τετάρτης για να παρουσιάσει προτάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, πολλοί πολιτικοί παράγοντες εκφράζουν σύγχυση και αμηχανία για τις κινήσεις του προέδρου.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η νέα αποστολή του Λεκορνί αποτελεί περισσότερο κίνηση τακτικής για να κερδίσει χρόνο, σχεδόν έναν μήνα μετά τον διορισμό του ως πρωθυπουργού.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιο είναι το ακριβές πεδίο αρμοδιοτήτων του Λεκορνί στις διαβουλεύσεις αυτές.

«Όπως και πολλοί Γάλλοι, δεν κατανοώ πλέον τις αποφάσεις του προέδρου», δήλωσε ο κεντρώος βουλευτής και πρώην πρωθυπουργός, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Το πρωί της Τρίτης, ο Λεκορνύ επρόκειτο να συναντηθεί με στελέχη των συντηρητικών Les Républicains (LR) και του κεντροδεξιού κόμματος Renaissance, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέ και η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ.

Η σημερινή κρίση, που θεωρείται η βαθύτερη πολιτική κρίση της Γαλλίας από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958, έχει τις ρίζες της στις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου του περασμένου έτους.

Μετά την εκλογική άνοδο της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές, ο Μακρόν είχε ανακοινώσει διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές, οι οποίες οδήγησαν σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία — σε μια χώρα όπου το σύστημα εξουσίας έχει σχεδιαστεί για ισχυρό προεδρικό ρόλο και όχι για κυβερνήσεις συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι, ο Λεκορνί ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός που διόρισε ο Μακρόν από τότε, γεγονός που υπογραμμίζει τα περιορισμένα περιθώρια ελιγμών του προέδρου.

Ο Μακρόν θα μπορούσε να ορίσει νέο πρωθυπουργό, με τους Σοσιαλιστές να ζητούν να προέρχεται από την Αριστερά — κάτι που ο ίδιος αντιμετωπίζει αρνητικά, καθώς μια αριστερή κυβέρνηση θα επιχειρούσε να αναιρέσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και τις αλλαγές στη φορολογία.

Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει πάντως στον πρόεδρο να επαναδιορίσει τον ίδιο τον Λεκορνί, ο οποίος παραμένει στενός του συνεργάτης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την πλευρά τους, έχουν καλέσει τον Μακρόν είτε να διαλύσει εκ νέου το κοινοβούλιο είτε να παραιτηθεί — επιλογές που ο πρόεδρος, του οποίου η θητεία λήγει το 2027, απορρίπτει μέχρι στιγμής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του συνδικάτου Medef, Πατρίκ Μαρτέν, δήλωσε την Τρίτη στο Franceinfo ότι η πολιτική κρίση «εντείνει την ανησυχία που ήδη επικρατεί» στους κόλπους των επιχειρήσεων.

«Παρακολουθούμε αυτό το πολιτικό θέατρο με λύπη, και καλούμε όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης», πρόσθεσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων προεδρικών εκλογών

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε την Τρίτη ότι τάσσεται υπέρ της προκήρυξης πρόωρων προεδρικών εκλογών, με φόντο τη βαθιά πολιτική κρίση που συγκλονίζει τη χώρα.

Ειδικότερα, μιλώντας στον ραδιοσταθμό RTL, ο Φιλίπ — πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν — υποστήριξε ότι η διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών μπορεί να αποτελέσει τη λύση του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί μετά την παραίτηση του απερχόμενου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνύ τη Δευτέρα.

Την άποψη του Φιλίπ υποστήριξε με παρόμοια θέση και ο ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement National), Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος σε συνέντευξή του στο BFM TV ζήτησε διάλυση του κοινοβουλίου, ακολουθούμενη είτε από πρόωρες βουλευτικές εκλογές είτε από προεδρικές εκλογές.