Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Το τετ-α-τετ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε αεροπορική βάση κοντά στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, επιβεβαίωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος Κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία θα φιλοξενηθεί στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον – την οποία χρησιμοποιούν τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και ο στρατός των ΗΠΑ – που βρίσκεται βόρεια της πόλης Άνκορατζ.

Λόγω του μεγάλου διαδρόμου απογείωσης/προσγείωσης, η εν λόγω βάση χρησιμεύει επίσης ως σταθμός ανεφοδιασμού στα ταξίδια του προέδρου των ΗΠΑ ή των υπουργών του στην Ασία.

Είναι μία από τις δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις στην Αλάσκα, από όπου συχνά απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πλησιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η Αλάσκα θεωρείται περιοχή εξέχουσας στρατηγικής σημασίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και φιλοξενεί επίσης μια σημαντική βάση αντιπυραυλικής άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει σχέδια για τον «Χρυσό Θόλο», ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας.

Ο Τραμπ επιθυμεί να έχει γρήγορα μια συνάντηση του ιδίου με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ίδιου «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στην Αλάσκα.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη», δήλωσε, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

«Ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση - θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση - αλλά αυτή θέτει το σκηνικό για μια δεύτερη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή κλήση» που είχε στην τηλεδιάσκεψη νωρίτερα με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

«Θα ήθελα να το κάνω αυτό σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί».