Times of Israel

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, διέκοψε τη λειτουργία του διυλιστηρίου της Ρας Τανούρα έπειτα από επίθεση με drone, ανέφερε πηγή της βιομηχανίας, έπειτα από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε όλη την περιοχή σε αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Το συγκρότημα της Ρας Τανούρα, στην ακτή του Κόλπου της Σαουδικής Αραβίας, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής με δυναμικότητα 550.000 βαρελιών ημερησίως και αποτελεί κρίσιμο εξαγωγικό κόμβο για το σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο.

Το διυλιστήριο έκλεισε προληπτικά και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, σύμφωνα με την πηγή. Η Aramco δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό μέσω email.

Η επίθεση με drone ήρθε σε συνέχεια κύματος επιθέσεων στον Κόλπο - σε Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Ντόχα, Μανάμα και Ομάν. Οι επιθέσεις έχουν παραλύσει σημαντικούς λιμένες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν και προκάλεσαν άνοδο περίπου 10% στις τιμές του Μπρεντ.

Οι βαριά φρουρούμενες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν στο παρελθόν στοχοποιηθεί, κυρίως τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν πρωτοφανείς επιθέσεις με drones και πυραύλους σε εργοστάσια είχαν προσωρινά επηρεάσει πάνω από το μισό της παραγωγής αργού πετρελαίου της χώρας, προκαλώντας αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές.