Σαρλ Μισέλ: Να στηρίξουμε την Ουκρανία με στρατιωτικά και πολιτικά μέσα

«Είναι σημαντικό να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε την Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα, αλλά και με πολιτικά», δήλωσε προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμμετέχει αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, περίπου έναν χρόνο μετά τον βάναυσο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ. «Είμαστε περισσότερο ενωμένοι από ποτέ», πρόσθεσε και ανέφερε ότι στη συζήτηση που θα γίνει για την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα που επίσης θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «είναι μία πρόκληση για όλους εμάς», η οποία απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση και συντονισμό. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα και ενδεχομένως και αύριο θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν εις βάθος όλες τις πτυχές των κοινών αποφάσεων, πρόσθεσε ο Σ. Μισέλ.

Τέλος, αναφορικά με το θέμα της οικονομίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τους τρόπους αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών, μετά τις αποφάσεις των ΗΠΑ και να στείλουν ένα «ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα για την κοινή μας αποφασιστικότητα να δράσουμε μαζί, προκειμένου να στηρίξουμε την ενιαία αγορά και τις νέες οικονομικές εξελίξεις στην ΕΕ».

