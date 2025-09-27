Σαρκοζί: «Θα αγωνιστώ ως την τελευταία μου ανάσα» - Αρνείται να ζητήσει προεδρική χάρη

Ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικασμένος σε πενταετή κάθειρξη για «συνωμοσία με τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι», στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007, έχει το δικαίωμα να ζητήσει χάρη από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ώστε να αποφύγει τη φυλακή, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν, ο συνήγορός του αποκλείει τέτοιο ενδεχόμενο. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα ενημερωθεί στις 13 Οκτωβρίου για την ημερομηνία εισαγωγής του στις φυλακές κοντά στο Παρίσι, όπως αναφέρει ο Guardian.

Στη συγκεκριμένη φυλακή δεν υπάρχει ειδική πτέρυγα για VIP, με αποτέλεσμα ο Σαρκοζί να μην απολαμβάνει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Θα διαμείνει σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων και θα έχει προαυλισμό για μία ώρα ημερησίως, όπως όλοι οι υπόλοιποι συγκρατούμενοι.

Ο ίδιος δήλωσε: «Θα αγωνιστώ ως την τελευταία μου ανάσα για την αθωότητά μου», καταγγέλλοντας μεροληψία από το δικαστικό σώμα. Ο Σαρκοζί υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το κατηγορητήριο, ενώ αναφέρθηκε πως η δικαστής που ανέγνωσε το πόρισμα είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις εναντίον του το 2011.

Η γαλλική κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη απέναντι στην καταδικαστική απόφαση και στην άμεση εφαρμογή της ποινής. Μια πλευρά χαιρετίζει την επιβολή κυρώσεων για περιστατικά διαφθοράς, ενώ η άλλη κατηγορεί τους δικαστές ότι επιχειρούν να επιβληθούν στην πολιτική ζωή της χώρας.