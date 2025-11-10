Σαρκοζί: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του υπό δικαστική επιτήρηση - Σήμερα η απόφαση

Την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή πρότεινε ο εισαγγελέας στο εφετείο του Παρισιού όπου εκδικάζεται η προσφυγή του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί ο Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», χαρακτηρίζοντάς την «έναν εφιάλτη».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε για την υπόθεση της χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει αρκετές νομικές μάχες από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα.

Πέρυσι, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, διατάζοντας τον να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι για ένα χρόνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας. Το βραχιόλι έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης, ένα εφετείο επιβεβαίωσε μια ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την αποτυχημένη προσπάθεια επανεκλογής του το 2012. Η τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας για την υπόθεση αυτή αναμένεται αυτό το μήνα.