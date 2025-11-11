Την επιθυμία του να αποδείξει την αθωότητά του δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αφού αποφυλακίστηκε, ενώ ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με ένα σχέδιο λήψης χρηματοδότησης για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μετά από 20 ημέρες στη φυλακή, τις οποίες είχε περιγράψει προηγουμένως ως «βασανιστικές» και «εφιάλτη», ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή La Santé στο Παρίσι τη Δευτέρα συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου, αφού δικαστήριο του Παρισιού του επέβαλε πενταετή ποινή κάθειρξης για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με σχέδιο λήψης χρηματοδότησης από το καθεστώς του εκλιπόντος Λίβυου δικτάτορα, Μουαμάρ Καντάφι για την προεκλογική εκστρατεία του το 2007.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Ωστόσο, δικαστήριο εφέσεων του Παρισιού χορήγησε τη Δευτέρα την αίτηση αποφυλάκισης του Σαρκοζί. Σύμφωνα με τους όρους της αποφυλάκισης, απαγορεύεται στον Σαρκοζί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο Σαρκοζί απαγορεύεται επίσης να επικοινωνεί με άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση και απαγορεύεται να εγκαταλείψει τη Γαλλία.

«Ένας εφιάλτης ήταν η φυλακή», λέει ο Σαρκοζί

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στο δικαστήριο εφέσεων το πρωί της Δευτέρας, ο Σαρκοζί, ντυμένος με μπλε σκούρο κοστούμι, εμφανίστηκε στην κάμερα από τη φυλακή, καθισμένος σε τραπέζι με τους δικηγόρους του δίπλα του. Είπε στο δικαστήριο: «Θέλω να αποδώσω φόρο τιμής σε όλο το προσωπικό της φυλακής, που είναι εξαιρετικά ανθρώπινοι και έκαναν αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό – γιατί είναι ένας εφιάλτης».

Πρόσθεσε: «Ποτέ δεν είχα την ιδέα ή την πρόθεση να ζητήσω από τον κ. Καντάφι οποιαδήποτε χρηματοδότηση … δεν θα ομολογήσω κάτι που δεν έκανα … ποτέ δεν φανταζόμουν ότι στα 70 μου χρόνια θα βρισκόμουν στη φυλακή. Είναι μια δοκιμασία που μου επιβλήθηκε. Ομολογώ ότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αφήνει σημάδι σε κάθε κρατούμενο γιατί είναι βασανιστικό».

Ο Σαρκοζί κρατήθηκε σε απομόνωση για τη δική του ασφάλεια, σε ατομικό κελί περίπου 9 τ.μ. με δικό του ντους και τουαλέτα. Δύο φρουροί βρίσκονταν σε διπλανό κελί για να διασφαλίσουν την ασφάλειά του.