Σάντσεθ: Το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ισπανία δεν είναι τέλειο, αλλά είναι ασφαλές

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας «δεν είναι τέλειο, αλλά είναι ασφαλές», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ομιλία του ενώπιον του κοινοβουλίου αφιερωμένη στα δύο δυστυχήματα με τρένο που κόστισαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους τον Ιανουάριο.

«Θέλω να γνωρίζετε ότι το κράτος στο σύνολό του κάνει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει (σ.σ. τους τραυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων), για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο και πρόσφορο, για να αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

«Θα ερευνήσουμε εξονυχιστικά, θα ενημερώσουμε με διαφάνεια», συνέχισε ο Σάντσεθ, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι η κυβέρνησή του «θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε δυστυχήματα όπως αυτό για το οποίο θρηνούμε σήμερα να μην επαναληφθούν».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δέχεται πιέσεις από τη δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση που ζητούν την παραίτηση του υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε αλλά και του ίδιου μετά τα δύο αυτά δυστυχήματα που προκάλεσαν σοκ στην Ισπανία.

Ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυό και τα «15.700 χιλιόμετρά του», εκ των οποίων «4.500 γραμμές υψηλής ταχύτητας».

«Αυτό το σύστημα δεν είναι τέλειο – δυστυχώς ζήσαμε μια φρικτή τραγωδία—αλλά είναι ασφαλές», τόνισε ο Σοσιαλιστής ηγέτης.

«Από το 2018 έχουμε ουσιαστικά τριπλασιάσει τις επενδύσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές», σημείωσε, κατηγορώντας τη δεξιά, που κυβερνούσε προτού αναλάβει εκείνος την πρωθυπουργία πριν σχεδόν 8 χρόνια, ότι δεν επένδυσε αρκετά στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο πλέον χρησιμοποιούν «κάθε εβδομάδα περισσότεροι από 12 εκατομμύρια» επιβάτες.

Σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα απεργίας των εργαζομένων στους ισπανικούς σιδηρόδρομους, τα συνδικάτα και η κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία για τη βελτίωση της συντήρησης και της ασφάλειας τόσο του δικτύου όσο και των τρένων.

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να επενδύσει 1,8 δισεκ. ευρώ για τη βελτίωση της συντήρησης, να δημιουργήσει 3.650 θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τη σιδηροδρομική ασφάλεια, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας.

«Μένει να γίνει δουλειά, αναμφίβολα, και πολλά να βελτιωθούν», παραδέχθηκε ο Σάντσεθ απευθυνόμενος στους βουλευτές.

Έκλεισε την ομιλία του υποσχόμενος: «Αν, μόλις ολοκληρώσουν την έρευνά τους, οι ειδικοί (…) μας πουν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, θα τα κάνουμε».

Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό κατηγόρησε τις αρχές ότι «έπαιξαν ρώσικη ρουλέτα με την ασφάλεια των Ισπανών».

«Ήταν ένα δυστύχημα που θα μπορούσε να αποφευχθεί, όχι μια απρόβλεπτη καταστροφή, και αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει είναι να έρθουν να ζητήσουν συγγνώμη και να αναλάβουν τις ευθύνες», πρόσθεσε.