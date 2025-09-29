Για συστηματική απόπειρα της Ρωσίας να επηρεάσει με κεφάλαια τους Μολδαβούς, ώστε να στηρίξουν το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, μίλησε η νικήτρια πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου.

Η φιλοδυτική πρόεδρος, η οποία ανανέωσε τη θητεία της μετά τη νίκη στις εκλογές της Κυριακής, χαιρέτισε την άρνηση των ψηφοφόρων να «εξαγοραστούν» από τη Μόσχα.

Maia #Sandu requested that the future #government ensure every citizen takes part in the state’s development #project. She sent a #message after the electoral process ended, praising #Moldovans for refusing to be “bought, intimidated, or scared.”https://t.co/NTJT8lvRqb — moldovalive (@moldovaliveR) September 29, 2025

Τα συγχαρητήρια από Ευρωπαίους αξιωματούχους καθώς και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνουν την ανακούφιση της Δύσης για το αποτέλεσμα που ενισχύει την ευρωπαϊκή κατεύθυνση της μικρής αυτής χώρας που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ρουμανίας και συνορεύει με την εμπόλεμη Ουκρανία.

«Δεν επιτρέψαμε στον εαυτό μας να εξαγοραστεί, να εκφοβιστεί ή να τρομοκρατηθεί» δήλωσε τη Δευτέρα η Σάντου. «Κινητοποιηθήκαμε και υπερασπιστήκαμε τη χώρα μας μέσω ειλικρινούς, δημοκρατικής επιλογής», πρόσθεσε η ίδια.

Η Σάντου «έδειξε» καθαρά τη Μόσχα. «Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, το Κρεμλίνο προσπάθησε να μας διχάσει, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μας - στο κράτος, στους θεσμούς μας, ο ένας στον άλλον και στην ικανότητά μας να αντισταθούμε. Αυτές οι εκλογές έδειξαν ότι, ναι, έχουμε τρωτά σημεία, αλλά και ικανούς θεσμούς και αφοσιωμένους ανθρώπους».

Επίσης, δήλωσε ότι η ψήφος ήταν μια «ισχυρή εντολή» για τη χώρα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με καταμετρημένο πάνω από το 99,9% των ψήφων, το φιλοδυτικό κόμμα Δράση και Αλληλεγγύη (PAS) συγκέντρωσε το 50,03% των ψήφων, γεγονός που το θέτει σε τροχιά για να κερδίσει 55 από τις 101 έδρες στο κοινοβούλιο.

Στον αντίποδα, το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο Ιγκόρ Ντόντον, συγκέντρωσε 24,26%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της εκλογικής επιτροπής.