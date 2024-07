Σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο στη Γαλλία: Τα σενάρια για τους δράστες που προκάλεσαν χάος

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης που είχε ως αποτέλεσμα να παραλύσει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας, μόλις λίγες ώρες πριν την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας σιδηροδρόμων SNCF, σήμερα (27/7) κατά μέσον όρο 7 στα 10 τρένα υψηλής ταχύτητας θα κινούνται στη διάρκεια της σημερινής ημέρας στη Γαλλία στον βόρειο, τον δυτικό και τον νοτιοδυτικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων προέβλεψε επίσης μέσες καθυστερήσεις μίας ως δύο ωρών στους τρεις αυτούς σιδηροδρομικούς άξονες, σημειώνοντας επίσης ότι η κυκλοφορία "στον βόρειο άξονα" εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Την ίδια ώρα, ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις, αλλά δεδομένης της κλίμακας και της ακρίβειάς τους, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για «τυχαίες πράξεις βανδαλισμού», ανέφερε το CNN.

Πηγή του επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει ότι οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι «πλήρως κινητοποιημένες» για να βρουν τους υπεύθυνους των επιθέσεων. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «αυτές οι μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί από την άκρα αριστερά στο παρελθόν», αλλά «δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις σημερινές ενέργειες με αυτές».

Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τη Γαλλία οι απεργίες και οι πολιτικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν προβλήματα στις συγκοινωνίες. Οι βουλευτικές εκλογές που έλαβαν χώρα λίγες εβδομάδες πριν, πυροδότησαν μια μεγάλη κλίμακα διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων. Ωστόσο, τέτοιες διαμαρτυρίες τείνουν να ανακοινώνονται εκ των προτέρων και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτές θέλουν να γνωστοποιήσουν την αιτία τους.

Το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι δράστες βάζοντας φωτιά σε οπτικές ίνες και άλλα καλώδια κατά μήκος των σιδηροτροχιών τα χαράματα της Παρασκευής θυμίζουν προηγούμενες επιθέσεις ακροαριστερών, όπως το 2018. Ωστόσο, όλοι τους αθωώθηκαν.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά σε αγωγούς καλωδίων δίπλα σε σιδηροτροχιές κοντά στο Αμβούργο και ανέλαβαν ανωνύμως σε αριστερή ιστοσελίδα την ευθύνη για την επίθεση σε μια «καπιταλιστική υποδομή», αλλά στην περίπτωση της Γαλλίας η ευρεία φύση των εμπρηστικών επιθέσεων υποδηλώνει έναν βαθμό συντονισμού σε τέσσερις διακριτές περιοχές που κανονικά δεν θα συνδέονταν με την άκρα αριστερά, όπως σχολιάζει το BBC.



AP PHOTO

Οι μεγάλες αρτηρίες των τρένων υψηλής ταχύτητας στη βόρεια, ανατολική και δυτική Γαλλία παρέλυσαν και το ίδιο θα είχε συμβεί και σε άλλη μία στα νοτιοανατολικά αν μια ομάδα μηχανικών δεν είχε εντοπίσει τυχαία άτομα σε βαν. Οι τοπικές Αρχές συλλέγουν στοιχεία υπό τη γενική διοίκηση της γαλλικής αστυνομίας, της χωροφυλακής καθώς και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας SDAT με στόχο να εντοπίσουν τους σαμποτέρ που τράπηκαν σε φυγή, όταν έγιναν αντιληπτοί, από το σημείο κοντά στο Βερζινί αφήνοντας πίσω τους άθικτους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές έχουν στο παρελθόν μπλοκάρει την κυκλοφορία για να επιστήσουν την προσοχή στην κλιματική κρίση. Όμως οι ομάδες αυτές έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε μέσα μεταφοράς εντατικής χρήσης ορυκτών καυσίμων, όπως στα αεροδρόμια και στους αυτοκινητόδρομους. Και σε αυτή την περίπτωση, ήθελαν, επίσης, οι άνθρωποι να ξέρουν ότι ήταν αυτοί που κρύβονταν από πίσω.

Με αφορμή την επίθεση στο Crocus City Hall στη Μόσχα τον περασμένο Μάρτιο, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών είχε προειδοποιήσει για τον λίαν υψηλό κίνδυνο «εξωτερικής» επίθεσης στη χώρα, ωστόσο το σενάριο μίας ισλαμιστικής τρομοκρατικής ενέργειας τείνει να απομακρύνεται από τις σκέψεις των αρχών, δεδομένου ότι οι ομάδες αυτές ενεργούν συνήθως στοχεύοντας στην τρομοκράτηση πληθυσμού και με απευθείας στοχοποίησή του, πολιτών, ενστόλων ή αξιωματούχων.

Ο Μακρόν είχε πει ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η ρωσική ηγεσία σχεδιάζει να προκαλέσει προβλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ περίπου την ίδια περίοδο συνεργάτης του έκανε λόγο για «σκλήρυνση της στάσης της Ρωσίας, που δεν είχαμε δει για αρκετούς μήνες», έγραφε η Telegraph τον Απρίλιο.

Η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που επλήγησαν από ένα πρόσφατο κύμα ύποπτων ρωσικών επιθέσεων δολιοφθοράς κατά υποδομών και άλλων στόχων. Επιπλέον, έχει δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις εναντίον αρκετών κυβερνητικών υπηρεσιών οι οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους, πιθανώς συνδέονται με τη Ρωσία. Ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς αυτούς.

