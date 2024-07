Ολυμπιακοί Αγώνες

Χάος επικρατεί λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι μετά τις «κακόβουλες ενέργειες» στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας και την εκκένωση αεροδρομίου στα γαλλοελβετικά σύνορα, ενώ οι αρχές αναζητούν τους δράστες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν την έναρξη μεγάλης και εξονυχιστικής έρευνας για «τις σκόπιμες ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της γαλλικής εταιρείας σιδηροδρόμων SNCF κατά τη διάρκεια της νύχτας της 25ης προς 26η Ιουλίου 2024», με τις αρχές να έχουν ήδη εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν υπάρχει προς το παρόν ανάληψη ευθύνης, ούτε ένδειξη κάποιου πολιτικού κινήτρου. Ωστόσο, μερίδα μερίδα ΜΜΕ όπως η Telegraph και Daily Mail, «βλέπουν» πως η Ρωσία θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη λόγω του αποκλεισμού της από τη διοργάνωση καθότι εκκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μακρόν είχε πει ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η ρωσική ηγεσία σχεδιάζει να προκαλέσει προβλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ περίπου την ίδια περίοδο συνεργάτης του έκανε λόγο για «σκλήρυνση της στάσης της Ρωσίας, που δεν είχαμε δει για αρκετούς μήνες», έγραφε η Telegraph τον Απρίλιο.

Το σενάριο μίας ισλαμιστικής τρομοκρατικής ενέργειας τείνει να απομακρύνεται από τις σκέψεις των αρχών, δεδομένου ότι οι ομάδες αυτές ενεργούν συνήθως στοχεύοντας στην τρομοκράτηση πληθυσμού και με απευθείας στοχοποίησή του, πολιτών, ενστόλων ή αξιωματούχων.

Εν τω μεταξύ, περίπου το 25% των δρομολογίων των τρένων που συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο θα ακυρωθούν σήμερα, αλλά και αύριο Σάββατο και την Κυριακή, ανέφερε η εταιρεία Eurostar.

«Σήμερα (Παρασκευή), η Eurostar θα ακυρώσει το 25% των δρομολογίων της. Θα γίνει το ίδιο το Σάββατο, 27 και την Κυριακή, 28 [Ιουλίου]», ανέφερε σε ανακοίνωση ο όμιλος.

Εκτός από την ακύρωση των δρομολογίων, «όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας με προορισμό και προέλευση το Παρίσι εκτρέπονται από την κλασική γραμμή σήμερα, Παρασκευή, 26 Ιουλίου» και ως εκ τούτου κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα, διευκρίνισε η Eurostar, κάτι που «παρατείνει τη διάρκεια της διαδρομής περίπου κατά μιάμιση ώρα».

Η εταιρεία «προβλέπει πως η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Δευτέρας».

Η σύνδεση του Παρισιού με τις Βρυξέλλες έχει επίσης επηρεαστεί, δήλωσε η Eurostar στο AFP.

Το προσωπικό της Eurostar έχει «κινητοποιηθεί πλήρως στους σταθμούς, στα τηλεφωνικά κέντρα και στους συρμούς» προκειμένου να διασφαλίσει πως οι επιβάτες είναι καλά «ενημερωμένοι», δήλωσε η σιδηροδρομική εταιρεία, διευκρινίζοντας πως οι πελάτες μπορούν να «ακυρώσουν» ή να «τροποποιήσουν» τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον κόστος.

Το σύνολο του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα σήμερα, εκτός από τις γραμμές με κατεύθυνση τη νοτιοανατολική Γαλλία.

Ο κρατικός σιδηροδρομικός φορέας ο οποίος δήλωσε ότι οι εμπρηστές είχαν βάλει στόχο εγκαταστάσεις κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν το Παρίσι με τα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας προσθέτοντας ότι πολλά δρομολόγια θα πρέπει να ακυρωθούν και η κατάσταση θα διαρκέσει «τουλάχιστον όλο το Σαββατοκύριακο όσο γίνονται οι επισκευές».

«Έγιναν εμπρησμοί για να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις των γραμμών υψηλής ταχύτητας», διευκρίνισε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων σε ανακοίνωσή της. Συνεπώς, η κυκλοφορία τρένων υψηλής ταχύτητας σε αυτούς τους τρεις άξονες έχει «διαταραχθεί πολύ».

«Εκτρέπουμε ορισμένα τρένα σε κλασικές γραμμές, αλλά θα χρειαστεί να ακυρώσουμε μεγάλο αριθμό δρομολογίων», πρόσθεσε η SNCF σε ανακοίνωσή της.

AP Photo/Mark Baker

Τα δρομολόγια που επηρεάζονται είναι προς το Μπορντό, τη Νάντη, την Τουλούζη, τη Ρεν και τη Βρέστη, όπως και τα δρομολόγια προς το Λε Μαν και το Τουρ από το Παρίσι, ωστόσο δεν επηρεάζονται τοπικές γραμμές από το Μονπαρνας προς τα προάστια του Παρισιού.

«Λόγω συντονισμένων κακόβουλων ενεργειών στη Γαλλία, που επηρεάζουν τη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Παρισιού και Λιλ, όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας από και προς το Παρίσι εκτρέπονται μέσω της κλασικής γραμμής σήμερα Παρασκευή 26/7.

Η SNCF προέτρεψε τους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους και να μείνουν μακριά από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων και στη Βρετανία

Η «μαζική επίθεση» επηρέασε και τα δρομολόγια της Eurostar που συνδέουν τη γαλλική πρωτεύουσα με το Λονδίνο προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

«Όλοι οι πελάτες θα ενημερωθούν με SMS για την κυκλοφορία των τρένων τους», διευκρίνισε η εταιρεία στο AFP. Η SNCF συνιστά σε «όλους τους ταξιδιώτες να αναβάλουν το ταξίδι τους και να μην πάνε στον σταθμό».

Σε μια νέα ενημέρωση από την Eurostar, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται ένα στα τέσσερα δρομολόγιά της σήμερα. Αυτό «θα συμβεί» και το Σάββατο και την Κυριακή, λέει η Eurostar, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

«Οι ομάδες της Eurostar είναι πλήρως κινητοποιημένες στους σταθμούς, στα τηλεφωνικά κέντρα και στα πλοία για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επιβάτες θα ενημερωθούν και θα μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους», αναφέρει εκπρόσωπος.

Στον ανατολικό άξονα, η κυκλοφορία διεκόπη από τις 05:15 στη γραμμή τρένων υψηλής ταχύτητας, επίσης εξαιτίας «κακόβουλης ενέργειας» κοντά στο Πανί-σιρ-Μοζελ, στην ανατολική Γαλλία. «Η επάνοδος της κυκλοφορίας στα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται για τις 27 Ιουλίου», σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Στον βόρειο άξονα, «η κακόβουλη ενέργεια» διαπράχθηκε την ίδια ώρα «στον τομέα του Αράς» στη βόρεια Γαλλία, έχοντας τις ίδιες συνέπειες, πρόσθεσε η SNSF. Η επάνοδος εκεί της κυκλοφορίας στα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται για τις 29 Ιουλίου.

Όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις, δεν προβλέπεται κανένα πρόβλημα, ανακοίνωσε παράλληλα η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC). Λήξη συναγερμού σήμαναν οι Αρχές στο διεθνές αεροδρόμιο EuroAirport Βασιλείας-Μιλούζ-Φράιμπουργκ στην Αλσατία της Γαλλίας, το οποίο είχαν εκκενώσει νωρίτερα «για λόγους ασφαλείας».

Eurostar is urging passengers to postpone journeys between London and Paris after French railway lines were hit by arson attacks.



Sky's @DanielHenryTV reports that 'people are still turning up' at St Pancras station, trying to make their journeys.https://t.co/Ied1iBp8Ts pic.twitter.com/5heQTtvgNE