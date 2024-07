Γαλλία: Άνοιξε το αεροδρόμιο EuroAirport που είχε εκκενωθεί λόγω απειλής για βόμβα

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg» στα γαλλοελβετικά σύνορα άνοιξε και πάλι μετά την προληπτική εκκένωση του το πρωί της Παρασκευής καθώς υπήρξε απειλή για βόμβα που τελικά αποδείχτηκε αναληθής.

Το αεροδρόμιο EuroAirport Basel-Mulhouse ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

«Το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε και η πραγματοποίηση των πτήσεων επαναρχίζει σταδιακά. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους», ανέφερε η ανακοίνωση,

Υπενθυμίζεται πως αρχικά το πρωί της Παρασκευής μετά την ειδοποίηση για βόμβα οι τερματικοί σταθμοί του αεροδρομίου εκκενώθηκαν και όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν.

Επιπλέον, οι αρχές έκλεισαν τον κοντινό αυτοκινητόδρομο Α35 και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω κλεισίματος του αεροδρομίου.

«Πρόκειται για συναγερμό για βόμβα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η περιφέρεια του , διευκρινίζοντας ότι «η συνήθης διαδικασία ακολουθείται», συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εμπειρογνωμόνων εξουδετέρωσης βομβών.

Στα τέλη του περασμένου έτους, το αεροδρόμιο ήταν στόχος πολλών απειλών για βόμβες, οδηγώντας κάθε φορά στην εκκένωσή του.

Όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες διακοπές, όταν το αεροδρόμιο ξαναρχίσει τη λειτουργία του, καθώς οι αξιωματούχοι εργάζονται για την εκκαθάριση ενός μεγάλου όγκου πτήσεων.

For safety reasons, the terminal had to be evacuated and is currently closed. Flight operations have been temporarily suspended. Passengers are requested to contact their airline for information about their flight. Update follows… pic.twitter.com/AUGUsNcspZ