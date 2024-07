Σαμποτάζ στα γαλλικά τρένα: Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ κατηγορεί το Ιράν και συμμάχους του

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς κατηγόρησε το Ιράν για τη δολιοφθορά που συνέβη την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας, λέγοντας ότι η δολιοφθορά σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από δυνάμεις που βρίσκονται υπό την επιρροή του «ιρανικού άξονα του κακού και του ριζοσπαστικού Ισλάμ». Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα διαψεύδοντας τις δηλώσεις Κατς.

«Όπως προειδοποίησα τον Γάλλο ομόλογό μου αυτή την εβδομάδα, με βάση πληροφορίες που έχει το Ισραήλ, οι Ιρανοί σχεδιάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της ισραηλινής αποστολής και όλων των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει να ληφθούν αυξημένα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η σκευωρία τους. Ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να σταματήσει το Ιράν τώρα - πριν να είναι πολύ αργά», τόνισε ο Κατς με ανάρτησή του στο Χ.

