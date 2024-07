Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Όσα έγιναν στην Τελετή Έναρξης (pics&vids)

Με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ολοκληρώθηκε το «ταξίδι» της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία άναψε στον «ιπτάμενο» βωμό ενός αερόστατου και θα παραμείνει στον ουρανό του Παρισιού καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων.

Μια ιδιαίτερη Τελετή Έναρξης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 με μουσική, χορό, θέαμα, ασταμάτητη βροχή, αλλά και ένα εντυπωσιακό φινάλε.

«Κηρύσσω την έναρξη των Αγώνων του Παρισιού γιορτάζοντας την 33η Ολυμπιάδα της σύγχρονης εποχής», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.



Ο πρόεδρος ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Τόνι Εστανγκέ: Καλώς ήρθατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Παρίσι 2024

«Καλώς ήρθατε στο Παρίσι. Είναι μεγάλη τιμή να σας καλωσορίζω εδώ. Μας έλειψαν. Μεταξύ Γαλλίας και Αγώνων, είναι μια υπέροχη ιστορία αγάπης.

Αυτή η ιστορία αγάπης κρατάει περίπου 130 χρόνια, από τότε που ο Πιερ ντε Κουμπερντέν πρότεινε την αναβίωση τω Ολυμπιακών Αγώνων. Θα βρείτε ένα κομμάτι του Πύργου του ΄Αϊφελ στην καρδιά κάθε μεταλλίου.. ήμασταν τολμηροί κάνοντας πράγματα που δεν έχουνε ξαναγίνει, όπως η πρώτη Τελετή Έναρξης εκτός σταδίου. Θέλαμε να βοηθήσουμε τους Αγώνες να γίνουν πιο δυνατοί. Απόψε μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει. Οι Αγώνες δεν λύνουν κάθε πρόβλημα, οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι δεν μπορούν να εξαφανιστούν, μας δείξατε σήμερα ότι είναι ωραία να είμαστε μαζί.

Καλώς ήρθατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Παρίσι 2024», σημείωσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Τόνι Εστανγκέ.

Τόμας Μπαχ: Τι καλύτερο μέρος από το Παρίσι για να μοιραστείς με τον κόσμο τη μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων

«Θα ζήσουμε τους πιο περιεκτικούς και αστικούς αγώνες. Τι καλύτερο μέρος από το Παρίσι για να μοιραστείς με τον κόσμο τη μαγεία των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Πόλη του Φωτός και της αγάπης όπου ο Πιερ ντε Κουμπερτέν δημιούργησε τους Αγώνες», τόνισε και είπε στους αθλητές: «Όταν μπαίνεις στο Χωριό συνειδητοποιείς ότι είσαι μέρος κάτι που ενώνει τον κόσμο. Παίζουμε όλοι με τους ίδιους κανόνες και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ως Ολυμπιακοί φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και δείχνουμε αλληλεγγύη. Ζήτω οι Ολυμπιακοί Αγώνες ζήτω η Γαλλία», δήλωσε αμέσως μετά ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Τελετή Έναρξης του Παρισιού 2024 για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων δεν πραγματοποιήθηκε σε γήπεδο. Αντίθετα, δεκάδες σκάφη μετέφεραν περίπου 7.000 αθλητές και καλλιτέχνες σε μια διαδρομή 6 χιλιομέτρων κατά μήκος του Σηκουάνα.

