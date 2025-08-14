DW: Ο Σαμίρ Χαλίλα, ο μελλοντικός κυβερνήτης της Γάζας;

Το νέο «πρόσωπο της ημέρας» σε ισραηλινά, αραβικά και διεθνή μέσα ονομάζεται Σαμίρ Χαλίλα, ο οποίος δηλώνει ότι του έχει προταθεί να τεθεί επικεφαλής ενός μεταβατικού φορέα διακυβέρνησης της Γάζας, σύμφωνα με σχέδιο που φέρεται να προωθούν φιλοδυτικές αραβικές κυβερνήσεις και διεθνείς παράγοντες, προτού αναλάβει τη διοίκηση του θύλακα η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο επιχειρηματίας Σαμίρ Χαλίλα διετέλεσε γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής επί πρωθυπουργίας Άχμαντ Κουρέι το 2006, ενώ μετέπειτα ορίσθηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Παλαιστινιακού Χρηματιστηρίου Αξιών.

Σε συνέντευξή του στο αραβόφωνο Sky News, διευκρινίζοντας κάτω από ποιες συνθήκες θα αποδεχόταν ένα τέτοιο αξίωμα, έθεσε ως δεδομένο προγενέστερες δηλώσεις ΣΤΕΛΕΧΏΝ της Χαμάς, σύμφωνα με τις οποίες η τρομοκρατική οργάνωση «δεν θα είχε αντίρρηση να συσταθεί μία κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών χωρίς παραταξιακό πρόσημο».

Η συγκεκριμένη δήλωση της Χαμάς είχε δημοσιοποιηθεί προ μηνών, όταν Αιγύπτιοι διαμεσολαβητές συζητούσαν ένα σχέδιο εκεχειρίας που προέβλεπε μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης, τη σύσταση μίας μεταβατικής διακυβέρνησης της Γάζας που θα αποτελείτο από Παλαιστινίους τεχνοκράτες χωρίς παραταξιακή ιδιότητα και μία «ομαλή» ένταξη του πολιτικού σκέλους της Χαμάς στο παραταξιακό περιβάλλον της διεθνούς αναγνωρισμένης Παλαιστινιακής Αρχής που εδρεύει στη Ραμάλα.

Από τις συνεντεύξεις που παραχώρησε ο Σαμίρ Χαλίλα τις δύο τελευταίες μέρες τόσο στο αραβόφωνο Sky News, όσο και στο αραβόφωνο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο Makan, σαφώς προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δείχνει να τίθεται ξανά στο τραπέζι.

Ωστόσο, μιλώντας στο Makan, ο Χαλίλα επισημαίνει πως «η Παλαιστινιακή Αρχή είναι εξαιρετικά αδύναμη» και για αυτόν τον λόγο «θεωρείται αδύνατον να αποκτήσει συγκεκριμένο πολιτικό ρόλο στη Γάζα κατά το παρόν στάδιο».

Μέχρι στιγμής η Χαμάς δεν σχολίασε τις δηλώσεις του Χαλίλα - γεγονός που προφανώς οφείλεται στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Αιγυπτίων κυβερνητικών αξιωματούχων με την αντιπροσωπεία της οργάνωσης που βρίσκεται από χθες στο Κάιρο.

Αντιθέτως, για την Παλαιστινιακή Αρχή, ο Σαμίρ Χαλίλα είναι ήδη «κόκκινο πανί». Αξιωματούχος της κυβέρνησης της Ραμάλα, μιλώντας στο επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε συμφωνήθηκε να οριστεί ο Χαλίλα κυβερνήτης της Γάζας, κατηγορώντας τον μάλιστα ότι διαδίδει ψέματα.

Πηγή: DW