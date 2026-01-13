Σαφές μήνυμα Δανίας-Γροιλανδίας σε Τραμπ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία, οι λαοί δεν εξαγοράζονται (vids)

Κοινό μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Γροιλανδία δεν πρόκειται να προσαρτιστεί από τις ΗΠΑ έστειλαν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου την Τρίτη η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Φρέντερικ Νίλσεν.

Η Φρεντέρικσεν τόνισε ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα όρια της Γροιλανδίας ή ακόμη και του Βασιλείου της Δανίας. «Δεν πρόκειται μόνο για τη Γροιλανδία ή για το Βασίλειο. Πρόκειται για το γεγονός ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία, ότι ένας λαός δεν μπορεί να αγοραστεί και ότι οι μικρές χώρες δεν πρέπει να φοβούνται τις μεγάλες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, η Δανία και η Γροιλανδία «δεν υπερασπίζονται μόνο τους εαυτούς τους, αλλά τη διεθνή τάξη πάνω στην οποία οι προηγούμενες γενιές έχτισαν τη δημοκρατία μας», επισημαίνοντας τον αδιαίρετο δεσμό που ενώνει τα μέρη του Δανικού Βασιλείου. Μάλιστα, απευθύνθηκε απευθείας στους πολίτες της Γροιλανδίας μέσω των τηλεοπτικών καμερών, λέγοντας: «Αγαπητοί συμπατριώτες μας στη Γροιλανδία, να γνωρίζετε ότι στεκόμαστε ενωμένοι».

Από την πλευρά του, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε με σαφήνεια τη θέση της αυτόνομης περιοχής, δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία δεν θέλει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών». Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησής του παραμένει «ο ειρηνικός διάλογος, βασισμένος στη συνεργασία, με σεβασμό στη συνταγματική μας θέση, στο διεθνές δίκαιο, στο δικαίωμά μας στη γη μας και στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης».

Γροιλανδία-Δανία: Συνάντηση των ΥΠΕΞ με Ρούμπιο και Βανς την Τετάρτη

Υπενθυμίζεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας την Τρίτη, εν μέσω των πιέσεων Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν συνάντηση μετά τις νέες απειλές Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος υπό την κυριαρχία της Δανίας.

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ήθελε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη την Τρίτη.

«Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε τη συνάντηση που μας δόθηκε ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση... σε μια αίθουσα συσκέψεων όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της κατάληψης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αν και αντιμετωπίζει αντίσταση στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα.

Αν και η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, η Γροιλανδία κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, ένας στόχος που μοιράζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που εκλέγονται στο κοινοβούλιο του νησιού.