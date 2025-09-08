Σαάρ: Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ αποδέχθηκε πρόταση εκεχειρίας για τη Γάζα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιντεόν Σαάρ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Ούγγρο ομόλογό του στη Βουδαπέστη, ο Σαάρ είπε ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να αποδεχθεί μια πλήρη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλάμβανε την απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς ζήτησε σήμερα από τη Χαμάς να παραδοθεί, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντωθεί, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε «τελευταία προειδοποίηση» προς το την τρομοκρατική οργάνωση, καλώντας το να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, αναφέρει το Reuters.

«Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και σε πολυτελή ξενοδοχεία στο εξωτερικό: απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», τόνισε ο Κατς στο Χ.

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του βάσει του σχεδίου και ετοιμάζεται να επεκτείνει τους ελιγμούς του για να κατακτήσει τη Γάζα».

היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו.



זאת אזהרה אחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל: שחררו את החטופים והניחו את הנשק - או שעזה תיהרס ואתם תושמדו.



צה"ל ממשיך כמתוכנן - ונערך להרחבת התמרון להכרעת עזה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 8, 2025

Σημειώνεται πως η ανάρτηση του Κατζ έγινε πριν από τις αναφορές για πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι.