Ρύθμιση του διαδικτύου: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε πέντε Ευρωπαίους - Μεταξύ αυτών ο Γάλλος Επίτροπος

Κυρώσεις σε πέντε προσωπικότητες στην Ευρώπη, στρατευμένες στην υπόθεση της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, επέβαλε την Τρίτη η διπλωματία των ΗΠΑ. Στις πέντε αυτές προσωπικότητες, απαγόρευσε την είσοδο, τη διαμονή και κάθε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια – συμπεριλαμβανομένου ιδίως του Γάλλου πρώην επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Οι ενέργειες των προσώπων αυτών είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων, δικαιολόγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές (ψηφιακές) πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω της πλατφόρμας X.

«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 ως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως αυτών που επιβάλλουν υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες να επισημαίνουν και δυνητικά να αφαιρούν προβληματικό περιεχόμενο – κάτι που η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί λογοκρισία.

Η ΕΕ διαθέτει πιθανόν το πιο ισχυρό νομικό οπλοστάσιο στον κόσμο όσον αφορά στη ρύθμιση του τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών.