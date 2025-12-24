Ρύπανση από ηλιέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Οδησσό

Τα πλήγματα του ρωσικού στρατού στο λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, προκάλεσαν ρύπανση από ηλιέλαιο στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η θαλάσσια πανίδα της περιοχής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τις τελευταίες εβδομάδες σημειώνονται αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί, από τους χειρότερους στα τέσσερα χρόνια του πολέμου, σε αυτό το σημαντικό λιμάνι απ’ όπου γίνονται οι περισσότερες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι η Μόσχα έχει ως στόχο να καταστρέψει τις λιμενικές υποδομές της.

Ένας δημοσιογράφος του AFP βιντεοσκόπησε σήμερα λακκούβες με καφέ λάδια στις ακτές της Οδησσού και μια κηλίδα λαδιού στην επιφάνεια της θάλασσας. Εθελοντές καθάριζαν την άμμο και έβγαζαν από το νερό νεκρά θαλασσοπούλια.

«Η αιτία είναι η μαζική επίθεση του εχθρού στις λιμενικές υποδομές, που προκάλεσε ζημιές στις δεξαμενές ηλιελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρροές» εξήγησε ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ.

Ο Βλαντισλάβ Μπαλίνσκι, ειδικός στη θαλάσσια οικολογία, έκανε λόγο για «οικολογική καταστροφή». «Υπάρχουν δεκάδες νεκρά πουλιά, κυρίως βουτηχτάρια, στην ακτή», ανέφερε.

Ο Λεονίντ Στογιάνοφ, κτηνίατρος που συμμετέχει στην προσπάθεια διάσωσης των πτηνών, εξήγησε ότι τα πουλιά πεθαίνουν από υποθερμία καθώς, όταν έρχονται σε επαφή με το ηλιέλαιο, χάνουν το στρώμα του λίπους που αδιαβροχοποιεί τα φτερά τους.