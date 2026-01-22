Ρούτε: Συζητήσαμε με τον Τραμπ για την ασφάλεια στην Αρκτική - Οι ΗΠΑ προσηλωμένες στην Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε την Τετάρτη από τις απειλές του για την επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης με στόχο την απόκτηση της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό της διαμάχης γύρω από το δανικό έδαφος, η οποία είχε δημιουργήσει τον κίνδυνο της βαθύτερης ρήξης στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες.

Κατά την επίσκεψή του στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ έκανε, προς το παρόν, πίσω από εβδομάδες σκληρής ρητορικής που είχε κλονίσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και είχε αυξήσει τον κίνδυνο ενός νέου παγκόσμιου εμπορικού πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι, το Σαββατοκύριακο είχε απειλήσει με την επιβολή κλιμακούμενων δασμών στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο ελβετικό αλπικό θέρετρο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι στην Αρκτική θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία για το στρατηγικής σημασίας νησί των 57.000 κατοίκων, η οποία θα ικανοποιεί την επιθυμία του για ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας τύπου «Χρυσός Θόλος» και για πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά, ενώ ταυτόχρονα θα ανακόπτει τις φιλοδοξίες της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

.@POTUS on Greenland: "The deal is going to be put out pretty soon... it gets us everything we needed to get." pic.twitter.com/S3X95XCm1S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026

«Είναι μια συμφωνία που αφήνει όλους πολύ ευχαριστημένους», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι μια μακροπρόθεσμη συμφωνία. Η απόλυτη μακροπρόθεσμη συμφωνία. Βάζει όλους σε πολύ καλή θέση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα ορυκτά».

«Είναι μια συμφωνία για πάντα», πρόσθεσε.