Ρούτε: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη

Την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το ΝΑΤΟ και θα παραμείνουν στη Συμμαχία και στην Ευρώπη εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τονίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πλήρως ανεξάρτητη σε θέματα άμυνας.

Κληθείς από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa να σχολιάσει πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU) σχετικά με την ανάγκη επέκτασης της ΕΕ σε «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», καθώς «δεν είναι πλέον δυνατό να βασίζεται κανείς άνευ όρων στις ΗΠΑ», ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από την Ευρώπη να δαπανήσει περισσότερα κονδύλια για την άμυνα, αλλά μόνο παράλληλα μαζί τους.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως το ΝΑΤΟ και θα παραμείνουν στην Συμμαχία και στην Ευρώπη. Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό», διαβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας και παρέπεμψε στις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της Χάγης, όπου οι σύμμαχοι δεσμεύθηκαν για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035, πιστώνοντας την απόφαση στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Πιστεύω ότι αυτό ήταν και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η ΕΕ είναι πολύ σημαντική για το ΝΑΤΟ, αλλά τα 23 κράτη-μέλη της που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύουν μόνο το ¼ της συνολικής οικονομικής δύναμης της Συμμαχίας. «Το 75% παραμένει εκτός ΕΕ», επισήμανε, αναφερόμενος στην Βρετανία, τη Νορβηγία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ υποστηρίζει πάντως σταθερά την ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα δήλωσε μάλιστα «δικαιωμένος» από τη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ και την στάση της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Το σύνθημα είναι «Πρώτα η Αμερική», ανέφερε ο κ. Βέμπερ και επανέλαβε τη θέση του ακόμη και για ίδρυση ευρωπαϊκού στρατού.