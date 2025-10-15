Σύνοδος υπουργών Άμυνας

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τετάρτη πριν από συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας ότι η στρατιωτική συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία των χωρών μελών από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ερωτηθείς αν θα εντείνουν τις προσπάθειές τους, ο Ρούτε είπε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν διαφορετικούς ρόλους — το ΝΑΤΟ παρέχει τις στρατιωτικές δυνατότητες, ενώ η ΕΕ διαθέτει τη «μαλακή ισχύ» της εσωτερικής αγοράς και φροντίζει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.

Επιπλεόν, έστειλε ισχυρό μήνυμα ενότητας λέγοντας πως «σας διαβεβαιώνω ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται πολύ καλά. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγώ, οι αρμόδιοι επίτροποι, όλοι συνεργαζόμαστε ώστε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό στα δύσκολα θέματα, στον καθορισμό προτύπων, τις δυνατότητες, τη στρατιωτική διάσταση.

Η ΕΕ έχει την τεράστια «ήπια δύναμη» της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής στήριξης, καθώς και την ευθυγράμμιση των κρατών-μελών. Αυτός ο συνδυασμός είναι κρίσιμος. Οι Ρώσοι προσπαθούν να μας διχάσουν. Δεν τα καταφέρνουν. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Ο ίδιος επανέλαβε με έμφαση ότι η Συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε πιθανό στόχο επίθεσης. «Αν επιχειρήσουν οτιδήποτε εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εναέριου και του εδαφικού χώρου του ΝΑΤΟ», δήλωσε.