Ρούτε: Η Ευρώπη στηρίζει πλήρως τις αμερικανικές ενέργειες στο Ιράν, δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ

«Η Ευρώπη είναι απολύτως υποστηρικτική ως προς τις αμερικανικές ενέργειες στο Ιράν», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι η ιρανική πολιτική αποτελεί «απειλή» για την ήπειρο, το Ισραήλ και την γύρω περιοχή.

Μιλώντας στο BBC, επισήμανε επίσης ότι η Ευρώπη «αναλαμβάνει πραγματικά δράση» μετά τις πρόσφατες επιχειρήσεις του σαββατοκύριακου στο Ιράν.

Όταν ρωτήθηκε αν η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να επιτρέψει αμερικανικές επιθέσεις από βρετανικές βάσεις ήρθε καθυστερημένα, ο Ρούτε ανέφερε ότι κατανοεί πως υπήρχαν «νομικά ζητήματα» που έπρεπε να επιλυθούν πριν από την έγκριση.

Στην ερώτηση αν γνώριζε για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν εκ των προτέρων, ο Ρούτε ανέφερε πως δεν συζητά δημόσια τέτοιες λεπτομέρειες. Ωστόσο, επέμεινε ότι έχει πραγματοποιήσει «πολλές συνομιλίες» με Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ «συντονίζονται στενά».

Σχετικά με το αν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα εμπλακούν στις επιχειρήσεις, ο Ρούτε απάντησε: «Όχι, αυτή είναι ξεκάθαρα μια επιχείρηση που καθοδηγείται από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι «αυτό που βλέπουμε τώρα» είναι ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και «οι φίλοι μας στην περιοχή» υπόκεινται σε «αδιάκριτες επιθέσεις» από το Ιράν, γι' αυτό και κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή την κατάσταση.